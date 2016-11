Ohne Handschlag ins letzte Rennen Nico Rosberg will nicht an den WM-Titel denken. Dabei kann er sich in Abu Dhabi zum Formel-1-Champion krönen.

Volle Konzentration: Holt sich Nico Rosberg den WM-Titel? © reuters

Das W-Wort steht bei Nico Rosberg weiter ganz oben auf dem Index. Obwohl der ersehnte Titel für den Meisterschafts-Spitzenreiter zum Greifen nah ist, laviert der Mercedes-Pilot vor dem Formel-1-Saisonfinale weiter mit Scheuklappen um jede Frage nach der Weltmeisterschaft herum. „Ich fokussiere mich nur auf dieses Wochenende. Ich will die Saison mit einem Sieg beenden, das wäre toll“, sagt der Wiesbadener vor dem Großen Preis von Abu Dhabi. Dass er damit automatisch der neue Weltmeister wäre, weiß die ganze Motorsportwelt – Rosberg inklusive.

Allein darüber reden mag er auch vor dem letzten von 21 Rennen bei einem Vorsprung von zwölf Punkten nicht. „Es macht mich nicht schneller, an das zu denken, was kommen könnte“, antwortet der Sohn von Ex-Champion Keke Rosberg (1982) lapidar auf die Frage, warum er angesichts des komfortablen Polsters auf seinen Teamkollegen und einzig verbliebenen WM-Kontrahenten Lewis Hamilton nicht von seiner Standardphrase abweicht, „von Rennen zu Rennen zu denken“ Einen zu Beginn der offiziellen Pressekonferenz vorgeschlagenen medienwirksamen Händedruck ließen die beiden früheren Kart-Kumpel aus. In der Formel 1 ist keine Zeit für Höflichkeiten. Es geht um zu viel, gerade jetzt.

Natürlich ist sein 206. Grand Prix für Rosberg kein Rennen wie jedes andere. Natürlich geht es nicht nur um den Rennsieg – auch wenn Fans in Online-Umfragen nicht weniger als diesen von ihm erwarten, damit er sich den Titel endgültig „verdient“. Sollte sein 24. Grand-Prix-Sieg nicht möglich sein, etwa weil Hamilton auch im vierten Rennen in Folge nicht zu halten ist, muss Rosberg aber auf Sicherung des zweiten oder dritten Ranges fahren. Ein Platz auf dem Podium würde ihm unabhängig vom Abschneiden des Rivalen im elften Formel-1-Jahr endlich den Titel bringen.

Dabei muss er auch einen persönlichen Dämon bekämpfen: Vor zwei Jahren verlor Rosberg in Abu Dhabi schon mal das Finale gegen Hamilton. Allerdings war er damals Außenseiter, der Punkte aufholen musste.

Als seine größte Niederlage will Rosberg dieses Rennen aber nicht verstanden wissen. Der Große Preis der USA 2015, als Hamilton ihm mit einem Manöver an der Grenze zur Unfairness nicht nur seine letzte Titelchance nahm, sondern ihn vor der Siegerehrung mit dem berühmten Kappenwurf demütigte, hat bei Rosberg tiefere Spuren hinterlassen – so tiefe, dass er dadurch härter und kompromissloser wurde. „Ich möchte so etwas wie in Austin nicht noch einmal erleben“, sagt Rosberg.

Ob diese Entschlossenheit nun zum Titel reicht? Die Silberpfeil-Konkurrenz von Red Bull kündigte bereits an, keinesfalls den Schongang einzulegen. „Ich werde mich ganz sicher nicht zurückhalten“, sagt der für seine kompromisslose Fahrweise bekannte Niederländer Max Verstappen. Und Teamkollege Daniel Ricciardo droht gar direkt an Rosbergs Adresse: „Wenn Nico in der ersten Kurve vorsichtig ist, werde ich versuchen, das auszunutzen.“ (sid)

RTL überträgt das Rennen am Sonntag ab 14 Uhr live.

