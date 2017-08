Ohne Grund auf Auto eingeschlagen Wegen eines brutalen Angriffs auf einen Rentner muss ein 37-jähriger Intensivtäter nun zwei Monate länger sitzen.

Seit Mai 2016 sitzt Michael S. wieder einmal in Haft, und so, wie sich das Vorstrafenregister des 37-jährigen Deutschen aus Gorbitz liest, müsste sich seitdem die Kriminalitätsrate in Gorbitz signifikant verringert haben. Raub, Drogendelikte, rechtsextreme Prügeleien, Nazi-Propaganda – es ist alles dabei. Erst im September 2016 erhielt der kräftige Glatzkopf dreieinhalb Jahre – wegen zahlreicher gefährlicher Körperverletzungen, Angriffe auf Ausländer und Polizisten, Beleidigungen, Drogengeschichten und dergleichen mehr. Alles in allem rund 20 Tatvorwürfe. Am Mittwoch sind zwei weitere hinzugekommen.

Wieder stand S. vor dem Amtsgericht Dresden. Laut Anklage lief S. am 1. Februar 2016 abends über die Harthaer Straße und schlug unvermittelt mit einer Bierflasche die Frontscheibe eines Renault Scenics ein. Als der Fahrer, ein 75-jähriger Rentner, den Täter in der Sanddornstraße stellen wollte, sei er von ihm niedergeschlagen worden. Drei Tage lag der Mann in einer Klinik – mit Schädel-Hirn-Trauma, Platzwunde über dem Auge, einem ausgeschlagenen Zahn und einer sogenannten retrograden Amnesie – der Fahrer kann sich nicht mehr an den Angriff auf ihn erinnern.

S. war entkommen und wurde später ermittelt. Der Angeklagte sagte nun, er sei von dem Scenic angefahren worden und auf die Haube gefallen. Die Frontscheibe sei daher unfallbedingt zu Bruch gegangen. Als er später von einem Mann angesprochen worden sei, habe er sich umgedreht und ihn unabsichtlich mit dem Ellenbogen erwischt. Verteidiger Hendrik Klee sprach von einer „Ausweichbewegung“.

Die nahm ihm aber niemand ab. Denn ein Anwohner hatte die Prügelattacke aus drei Metern Entfernung von seinem Balkon aus beobachtet. Die Ehefrau des Rentners berichtete, ihr Mann habe schon gestanden, als S. über die Straße angelaufen kam – und dann habe S. mit seiner Glasbierflasche auf die Scheibe geschlagen.

Das Gericht musste S. zu einer neuen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilen und die Strafe vom September ändern. S. erhielt nun drei Jahre und acht Monate. Er hat die Möglichkeit zu einer Alkohol- und Drogentherapie. Das wird auch höchste Zeit.

