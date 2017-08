Ohne Gonther zum VfL Wenn Dynamo Dresden am Sonntag in Bochum antritt, fehlt der Abwehrchef. Doch auch im Mittelfeld erwägt Trainer Uwe Neuhaus Änderungen.

Trainer Uwe Neuhaus muss in Bochum auf Abwehrspieler Sören Gonther verzichten. © Robert Michael

Zwischen dem VfL Bochum und Dynamo Dresden gibt es derzeit einen entscheidenden Unterschied: Während die Dresdner lediglich beim 0:4 gegen Sandhausen ihre Grenzen aufgezeigt bekamen, „kann man beim VfL schon von einem verpatzten Saisonstart sprechen“, sagt Dynamo-Coach Uwe Neuhaus. Das ist für den 57-Jährigen aber kein Grund, den Verein aus dem Ruhrpott zu unterschätzen. Der einzige Grund, warum die Bochumer nach drei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto haben, liege „an der schwachen Chancenverwertung“. Dennoch besitze der Klub „mit die meiste Qualität in der zweiten Liga, vor allem offensiv“.

Und weil das Team von Trainer Ismail Atalan mit einem Sieg am Sonntag an den Dresdnern vorbeiziehen könnte, rechnet Neuhaus auch nicht damit, dass der VfL seinen Spielstil ändern wird. „Sie haben bislang viel Ballbesitz, pressen früh und versuchen so, ihr Spiel durchzusetzen.“ Neuhaus rechnet darum nicht damit, dass die Bochumer erneut so agieren wie in der Vorsaison, als die Dresdner nach einer 2:0-Pausenführung noch 2:4 verloren. Den Schwarz-Gelben dürfte das entgegenkommen, denn die Niederlage gegen Sandhausen hat gezeigt, dass die Neuhaus-Truppe mit einer offensiven Mann-gegen-Mann-Taktik noch immer Probleme bekommt.

Geht es nach dem Dynamo-Trainer, soll der erste Auswärtsauftritt beim FC St. Pauli als positives Beispiel herhalten. Dabei sieht Neuhaus auch in diesem Spiel eine Parallele zur bislang letzten Partie in Bochum. „Auch in Hamburg haben wir nur eine Halbzeit richtig gut gespielt. Aber natürlich ist es unser Ziel, das über 90 Minuten hinzubekommen – auch wenn der Gegner das verhindern will.“

Darum wurde beim Training in der vergangenen Woche vor allem Wert auf Zweikämpfführung und Torabschlüsse gelegt. „Wir müssen den Ball wieder besser laufen lassen, sicher stehen und Ruhe bewahren. Wenn wir uns dann noch an die Vorgaben des Trainers halten, dann sind auch in Bochum drei Punkte drin“, sagt Philip Heise, der sich nach seinem eher durchwachsenen Auftritt gegen Sandhausen erst einmal um seine Kernkompetenz kümmern will: „Ich muss erst meine Seite zu machen. Wenn das klappt, kann ich auch mal mit nach vorne gehen.“

In der Abwehr wird der 26-Jährige nicht neben Sören Gonther agieren. Der Abwehrchef hatte sich gegen Sandhausen eine Außenbanddehnung im linken Knie zugezogen und konnte seither nicht trainieren. Immerhin: „Wir können Schlimmeres ausschließen“, erklärt Neuhaus. „Aber für Sonntag ist er nicht fit.“ Gleiches gilt für Niklas Hauptmann. Der 21 Jahre alte Shootingstar soll behutsam wieder aufgebaut werden und die Länderspielpause für die finale Rekonvaleszenz nutzen. Dafür könnte Neuzugang Haris Duljevic zu seinem Debüt kommen. Nach aufgeholtem Trainingsrückstand sei er „auf alle Fälle eine Option“ für den Spieltagskader.

Weitere Details ließ sich Neuhaus nicht entlocken. Nur soviel: „Es ist schon denkbar, dass man nach einem 0:4 über personelle und taktische Änderungen nachdenkt.“

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, Ballas, J. Müller, Heise – Hartmann – Möschl, Benatelli, Aosman, Duljevic – Röser.

