Ohne Glimmstängel in den Dresdner Zoo Rund um Papageien und Kamele soll am Sonntag nicht geraucht werden. Dafür gibt’s Aktionen.

Zum weltweiten Nichtrauchertag am Sonntag sind die Besucher des Dresdner Zoos eingeladen, sich schlau zum Thema Rauchen zu machen. Fachleute der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle des Diakonischen Werkes und des Gesundheitsamts sind mit ihrem Beratungsangebot vor Ort. Kinder und Erwachsene können ihr Wissen zum Thema Tabak und Nikotin am Quizrad testen und Preise gewinnen. Die Zoo-Gäste werden außerdem ermuntert, das Rauchen und den Alkoholkonsum im Zoogelände einzuschränken oder ganz zu unterlassen. Darauf weisen neu gestaltete Tickets und Wegweiser hin. Jüngere Besucher sollen sie bestärken, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. „Mit diesen Aktionen wollen wir einen Ort schaffen, an dem sich Familien und ganz besonders Kinder erholen und gesund entwickeln können“, sagt Zoo-Chef Karl-Heinz Ukena. Das Rauchen auf dem gesamten Zoogelände generell zu verbieten, hält er für schwer umsetzbar. In den verschiedenen Häusern des Zoos gelte sowieso Rauchverbot. „Rauchen und Alkohol sind bei uns ohnehin nicht weitverbreitet.“ Der Dresdner Zoo ist mit seiner Aktion neben den Verkehrsbetrieben und dem Dresdner Mannschaftsspitzensport Partner der städtischen Suchtprävention. „Ich freue mich sehr über diese Kooperation und die pfiffigen Ideen. Gemeinsam zeigen wir, dass Suchtprävention in Dresden Spaß macht und Wirkung entfaltet“, sagt Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann. (SZ/nl)

www.dresden.de/sucht

www.zoo-dresden.de

