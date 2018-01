Ohne Geld und Ticket gestrandet

Ohne Führerschein unterwegs Bernsdorf. Ohne Führerschein fuhr ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag mit einem Moped durch Bernsdorf. An der Mittelstraße geriet er in eine Polizeikontrolle. Der Jugendliche musste seine Fahrt beenden und wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Geld gestohlen Ullersdorf. Diebe sind am Dienstag in ein Wohnhaus am Ullersdorfer Prießnitzblick eingebrochen. Die Täter drangen durch die Terassentür ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort.

Sprinter wiedergefunden Bautzen. In der Nacht zu Dienstag stahlen Diebe an der Welkaer Straße in Bautzen einen weißen Mercedes Sprinter. Ein Bürger teilte am Dienstagnachmittag der Polizei mit, dass seit den Morgenstunden ein Sprinter an einem Weg in Neupurschwitz stehe. Die Prüfungen ergaben, dass es sich um den entwendeten Mercedes handelte. Auch die Rüttelplatte war noch da, allerdings hatten die Täter, den Transporter ohne Schlüssel gestartet und Schaden verursacht. Polizisten stellten den Wagen sicher. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Hakenkreuz geschmiert Bautzen. Unbekannte schmierten vermutlich in der Nacht zu Mittwoch mit einem Stift ein sechs mal sechs Zentimeter großes Hakenkreuz an eine Fensterscheibe des Bürgerbüros der Linken der Schülerstraße in Bautzen. Der Staatsschutz ermittelt.