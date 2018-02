Ohne Funken keine Männerschau

Die Funkengarde Groß Särchen war bei drei Umzügen in der Faschingshochburg Wittichenau dabei und tanzt heute Abend vor eigenem Publikum. Für die kleinen Funken, die seit Oktober trainieren, werden noch Mädels und gerne auch Jungs zum Mittanzen gesucht.Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Auf die Reeperbahn nachts um halb eins“ zieht‘s die Groß Särchener in Scharen. Und weil selbige ein bissel weit weg ist, schaffen sie sich kurzerhand ihre eigene. So richtig mit Davidswache und Schunkelmusik von der Nordseeküste. Zu erleben ist das am heutigen Sonnabend, wenn bei der Männerschau im Saal der „Weintraube“ die Post abgeht. Nicht, dass der Karnevalsverein nicht wüsste, dass mit dem Aschermittwoch der Fasching vorbei ist. In Groß Särchen aber ist das mitnichten so. Die Weiberschau findet am Weiberfasching statt, die Männerschau hingegen erst heute. Die Funkenmädels des Vereins sind in der Karnevalshochburg Wittichenau bei allen drei Umzügen immer dabei. „Da bleibt keine Zeit, zwischendrin eine eigene Party zu feiern“, erklärt Elferratspräsident Uwe Donat. Die Groß Särchener nehmen‘s gelassen. Längst hat sich ihr spezieller Faschingsabgesang eingebürgert.

Zumal es zur Männerschau das Fastnachtsbier gibt. Ähnlich wie in umliegenden Dörfern können sich in Groß Särchen neuverheiratete und zugezogene Männer gegen einen kleinen Obolus in die Dorfgemeinschaft „einkaufen“. Diese Tradition gibt es seit über 100 Jahren, sagt Uwe Donat. Man halte sich aber nicht mehr ganz so streng an das ursprüngliche Ritual, erklärt er. So müssen die, die sich in die Gemeinschaft „einkaufen“ wollen, nicht mehr zwingend verheiratet und auch nicht aus dem eigenen Dorf sein. Drei Pärchen aus Groß Särchen, Wartha und Wittichenau werden heute mit Urkunde und Plakette aufgenommen. Neu hinzugezogene Faschingsfans lassen sich das nicht entgehen. Dazu verdonnert wird jedoch niemand, es gehe einzig um den Spaß an der Sache. An der Tradition des „Einkaufs“ generell aber wolle man festhalten. „Der Ort ist so groß geworden, da kennt man nicht mehr alle Leute“, sagt Uwe Donat. Umso schöner sei es, auf diese Art Zugezogene integrieren zu können. Während anderswo zum Fastnachtsbier nur Männer zugelassen sind, darf bei der Männerschau in Groß Särchen mitfeiern, wer möchte. Auch karnevalsbegeisterte Frauen. Zur Weiberschau hingegen waren nur Frauen erlaubt – mit dem Elferrat als einziger männlicher Ausnahme. Und der gestaltete unter dem Motto „Zurück auf die Insel“ auch das Programm.

Der Karnevalsclub hat 28 Mitglieder. Weil es sich um einen vergleichsweise kleinen Verein handelt, wird auf ein Prinzenpaar verzichtet. Für Hingucker sorgen die Funken. Die zehn „großen Mädels“, die Mitglieder im Verein, Anfang 20 und älter sind. Die Funkengarde war einst von der Schulleitung aufgebaut worden. Seit Jahren trainieren die Mädels zweimal die Woche, kümmern sich längst selber um ihre Tänze und das Organisatorische drum herum. Ebenso um den Nachwuchs in Gestalt der zwölf kleinen Funken, die seit Oktober tanzen. „Bis vor zwei Jahren haben Jungs mitgetanzt“, erzählt der Vereinschef. Das würde man sich wieder wünschen und gerne neue Funken aufnehmen. Ansonsten sei man im Verein aber ganz gut aufgestellt, so Uwe Donat. Selber in Groß Särchen geboren, spricht er vom Karnevalsverein als einer „super Truppe“. Die feiert nämlich nicht nur Fasching, sondern engagiert sich auch sonst im Dorf, beispielsweise beim Dorffest oder dem Weihnachtsmarkt. Man grillt und kocht sogar zusammen, war mit einem Traktor beim Tag der Sachsen.

Gefeiert wurde einst im Saal der Gaststätte „Zur Weintraube“, nachdem diese dicht war in der Turnhalle der Grundschule. Die steht wegen Sanierung nicht mehr zur Verfügung, weshalb die Funken in der Aula der Schule trainieren. Gefeiert werden kann aber wieder im Saal der „Weintraube“. Mit Kind und Kegel waren die Vereinsmitglieder am Sonntag zum Schmücken dort. Mittwoch wurde die Deko fertiggestellt, dann zwei Tage geprobt. Damit steht der (ausverkauften) Party heute nichts mehr im Wege.

