„Ohne Führerschein kann ich mich aufhängen“ Ein Parkinsonkranker scheitert zweimal an einer Fahrprobe. Er fühlt sich von seinem Prüfer diskriminiert.

Einem Parkinsonkranken aus Riesa droht der Führerscheinentzug, nachdem er mehrfach an einer Fahrprobe scheiterte. Der 65-Jährige erhebt schwere Vorwürfe gegen den Gutachter, der ihn durchfallen ließ. © Symbolfoto/dpa

Mit seiner Krankheit hat sich Horst Mantey arrangiert. Vor 15 Jahren wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. Aufgesteckt hat der 65-Jährige deshalb nicht. Er bemüht sich, ein möglichst normales Leben zu führen. Dazu gehört auch die Fahrt mit dem Auto. Jahrelang war das kein Problem, erzählt Mantey.

Doch nun droht ihm der Führerscheinentzug. Zu Unrecht, sagt der Riesaer. Er fühlt sich diskriminiert und gegängelt. Von den Behörden, vor allem aber von der Dekra. Deren Gutachter hat ihn zweimal durch eine Fahrprobe fallen lassen, die das Landratsamt angeordnet hatte. Mantey erhebt deshalb schwere Vorwürfe gegen die Dekra und ihren Gutachter. Die erste Fahrt im Juni habe er mit einem völlig ungewohnten Auto absolvieren müssen und zu einer Tageszeit, an der er wegen seiner Krankheit nie in ein Auto steigen würde. Bei der zweiten Probe Ende Oktober soll er mehrfach innerorts die Geschwindigkeit überschritten und gegen Vorfahrtsregeln verstoßen haben. Der 65-Jährige bestreitet das vehement. Zu keiner Zeit habe er jemanden gefährdet, sagt Mantey. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist wohl auch einem Zufall zu verdanken. Im Dezember 2015 wird Mantey von der Polizei angehalten. „Der Polizist sagte, ich sei mit 85 Stundenkilometern durch Riesa gefahren, und in Schlangenlinien“, erinnert sich Mantey. Er erklärte den Beamten seine Krankheit, musste sich aber dennoch auf Alkohol und Drogen testen lassen. „Nach 15 Minuten war der Spuk vorbei.“

Doch die Polizei gab den Vorfall an die Führerscheinstelle weiter – und die wiederum bat Mantey darum, einen Nachweis auf Fahrtauglichkeit zu erbringen. Derartige Untersuchungen sind nichts Ungewöhnliches. Parkinson und Autofahren widersprechen sich nicht grundsätzlich, erklärt Dr. med. Martin Wolz. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie und Geriatrie am Elblandklinikum in Meißen. Die Nervenkrankheit lässt sich heute relativ gut behandeln. „Wenn Patienten medikamentös gut eingestellt sind, spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass sie Auto fahren.“ Allerdings sei es im fortgeschrittenen Verlauf der Krankheit oftmals schwieriger, Patienten gut einzustellen. Kennzeichnend seien dann zum Teil starke Schwankungen in der Beweglichkeit, ebenso wie Überbeweglichkeiten. Ob in diesem Krankheitsstadium eine Fahrtauglichkeit bestehe, müsse „immer individuell beurteilt werden“, erklärt Wolz. Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung könne zudem neben der Motorik auch die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein, was in jedem Fall eine Einschränkung der Fahrtauglichkeit bedinge. Dass Parkinson-Patienten auch im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf noch mit dem Auto fahren wollen, komme nicht selten vor. „Meist sind es die Ehepartner, die sie dann überzeugen, den Führerschein abzugeben.“ Dass Parkinson-Patienten aufgrund ihrer Krankheit Unfälle verursachten, komme insgesamt jedoch nur sehr selten vor, sagt der Neurologe. Wohl aber, dass sie von der Polizei angehalten werden. Schließlich sei das Krankheitsbild sehr offensichtlich.

Wenn sich der behandelnde Arzt in Bezug auf die Fahrtauglichkeit unsicher sei, besteht laut Wolz „die Möglichkeit einer individuellen verkehrsmedizinischen Begutachtung unter Einschluss einer Fahrprobe“. Eine solche Fahrprobe ordnete der Amtsarzt für Horst Mantey an, nachdem er bei dem Riesaer ein mittelschwer ausgeprägtes Parkinsonsyndrom diagnostiziert hatte. In dieser Probe gehe es darum, „die Fahrweise bezogen auf das vorliegende Krankheitsbild oder die vorhandene Einschränkung zu überprüfen“, erklärt ein Dekra-Sprecher. Die Regel sind solche Gutachten nicht. Sie würden „bei rund einem Prozent der Fahrerlaubnisbewerber“ beantragt. Das Ergebnis der Fahrprobe sei eine Empfehlung an die Behörde. „Das gilt auch für die Frage, ob die Fahrerlaubnis insgesamt entzogen wird oder ob sie mit Einschränkungen belegt wird.“ Zum konkreten Fall dürfe die Dekra aus Datenschutzgründen keine Angaben machen. Auch das Landratsamt hält sich mit Verweis auf den Datenschutz bedeckt.

Besonders frustrierend für Horst Mantey sind die Kosten. „Ich habe mittlerweile schon 1 500 Euro ausgegeben.“ Jede neue Fahrprobe koste ihn Geld. Trotzdem will er es noch mindestens einmal versuchen. Er hofft auf eine dritte Fahrprobe, diesmal beim Tüv. Führ ihn geht es nicht nur um Selbstbestimmung. „Ohne Führerschein kann ich mich aufhängen“, sagt er. Wegen seiner Krankheit sei er schlicht und ergreifend auf das Auto angewiesen. Sollte die erneute Prüfung ergeben, dass er doch fahrtauglich ist, will er gegen die Dekra klagen.

zur Startseite