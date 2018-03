Ohne Fouls auf und neben dem Spielfeld

Schulleiter Günter Kiefer (Mitte) freut sich gemeinsam mit Ex-Fußball-Profi René Tretschok (2.v.l.), Sportlehrer Andreas Hompesch (l.), Jan Klemmer (r. / Ostsächsische Sparkasse) und Sascha Seide (2.v.r. / Mastercard) auf die Soccer-Liga-Aktion am Montag im Johanneum. Foto: Hagen Linke

René Tretschok hat rund 400 Spiele als Fußball-Profi erlebt, mit Borussia Dortmund 1997 die Champions-League gewonnen und kennt aus seiner Jugendzeit beim Halleschen FC auch Hoyerswerda. 1986 spielte Halle vor 3 500 Zuschauern im Jahnstadion, stieg wenig später in die DDR-Liga auf. Gewinnen war dem heute 49-Jährigen fast immer wichtig, aber: „Es ist viel wichtiger, fair miteinander umzugehen.“

In dieser Woche war Tretschok zurück in der Stadt, in einer neuen Aufgabe. Als Fair-Play-Botschafter der Deutschen Soccer- Liga warb er für ein großes Ereignis am kommenden Montag. Die Christliche Schule Johanneum ist Gastgeber für die Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour. In der Schulsporthalle wird dann auf vier mit Banden umrahmten Spielfeldern, jeweils 10 mal 15 Meter groß, Fußball gespielt. Schon Sechsjährige können dabei sein, eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Kurzentschlossene Jugendliche oder Erwachsene können sich also gerne melden.

Die Tour findet zum 8. Mal im Osten Deutschlands statt, Hoyerswerda ist erstmals Gastgeber und einer von neun Spielorten der Vorrunde. Nahmen 2010 insgesamt 3 000 Spieler teil, waren es im Vorjahr schon über 20 000. Zum Finale in Prora auf der Insel Rügen waren es rund 2 500.

Bei allen Emotionen im Sport – im Mittelpunkt des Montages steht das Fair Play. Wer versehentlich gefoult hat, sollte es selber anzeigen. Die Spiele finden ohne Schiedsrichter statt, stattdessen mit Fair-Play-Botschaftern am Rand. Neben einer sportlichen Wertung werden auch die fairsten Teams geehrt. Der Grundgedanke der Aktion spielt auch abseits der Spielfelder eine Rolle, bei gesellschaftspolitischen Fragen. Durch die Unterstützung der Sparkasse und des Technologie-Unternehmens Mastercard ist die Teilnahme für alle Kicker kostenlos. Es werden zudem für die Johanneums-Schüler Workshops angeboten, unter anderem zu Berufsorientierung und Finanzen. Da geht es auch um Fragen zur Digitalisierung von Geld, welche Bezahlmöglichkeiten es gibt und wie es im Finanzbereich um das Fair Play steht. Einen Basisworkshop haben Achtklässler schon hinter sich. „Die Schüler waren sehr begeistert“, sagt Leiter Günter Kiefer. Mehr als 30 Mannschaften stellt allein der Gastgeber am Montag. Das lohnt sich: Für die hohe Anzahl spendiert der Veranstalter eine Wasserfußball-Anlage für das Programm einer Schulveranstaltung des Johanneums – voraussichtlich für das Johannesfest.

