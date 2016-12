„Ohne Fördermittel fällt der Schulumbau flach“ Hermsdorfs Bürgermeister Andreas Liebscher blickt auf 2016 zurück. Im neuen Jahr steht ein wichtiges Vorhaben an.

Bürgermeister Andreas Liebscher (parteilos) steht vor der Schule in Hermsdorf/Erzgebirge. Die Gemeinde will demnächst in Bauvorhaben an und in der Schule sowie vor allem in der dortigen Turnhalle investieren. Ob das klappt, hängt aber von Zuschüssen ab. © Egbert Kamprath

Das Jahr 2017 ist nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Zeit, auf die vergangenen zwölf Monate zurückzuschauen: Andreas Liebscher, ehrenamtlicher Bürgermeister (parteilos) von Hermsdorf im Erzgebirge, blickt im SZ-Gespräch auf 2016 zurück. Darüber hinaus erklärt der 59-jährige Betreiber einer Pension im Ortsteil Neuhermsdorf, was er sich im neuen Jahr für die Gemeinde erhofft.

Herr Liebscher, was hat Hermsdorf in diesem Jahr besonders bewegt?

Große Investitionen machen wir hier in unserer kleinen Gemeinde mit fast 820 Einwohnern selten. Doch dass die Abwasserproblematik im Ortsteil Seyde und im Gimmlitztal nun endlich geklärt ist, das war sehr wichtig in diesem Jahr. Diejenigen, die sich noch vor der verlängerten Förderfrist bis Jahresende abflusslose Gruben einbauen lassen haben, sind mit den Arbeiten nun auch fast alle fertig. Dass zudem ab 2017 ein einheitliches Tarifsystem im gesamten Gebiet des Wasserzweckverbandes Freiberg gilt, hat uns als Gemeinde und auch mir eine große Last von den Schultern genommen. Bei zentraler und dezentraler Abwasserentsorgung wird künftig keiner mehr von den Kosten her benachteiligt.

Was hat die Gemeinde bauen lassen?

Neben ein paar Straßenbauarbeiten wie die Teilsanierung der Bergstraße in Hermsdorf wurde die Kita aus- und umgebaut, es wurde auch ein neuer Sanitärtrakt geschaffen. So konnte die Zahl der Betreuungsplätze für Hort sowie Krippen- und Kindergartenkinder von 97 auf 124 erhöht werden. Eine zweite Krippengruppe wurde eröffnet. Die Zulassung dafür gab es diesen Herbst. Die Kita ist jetzt voll. Perspektivisch können wir aber auch weitere Kinder aufnehmen.

Was war das letzte Bauvorhaben, das Hermsdorf 2016 abschließen konnte?

Wir sind froh, dass die neue Löschwasserzisterne in Seyde, gegenüber des Berghofs, noch Mitte Dezember fertiggestellt wurde. Sie fasst 100 Kubikmeter Wasser. Die Maßnahme war wichtig. Denn Teiche, die zum Vorhalt von Löschwasser genutzt werden, gibt es zwar. Die müssen aber alle paar Jahre entschlammt und saniert werden. Mit der Zisterne fällt das weg. Die muss nur wieder aufgefüllt werden, wenn sie leer ist. Der Bau wurde mit 37 000 Euro gefördert. Gekostet hat er etwa doppelt so viel.

Was lief nicht so rund in diesem Jahr?

Was Hermsdorf und auch das Gimmlitztal betrifft, gab es Ärger mit dem Landratsamt Mittelsachsen. Mal wieder.

Inwiefern?

Die Meinungsverschiedenheiten hängen damit zusammen, dass unsere Gemeinde im Trinkwasserschutzgebiet liegt. Das Landratsamt in Mittelsachsen entscheidet dazu. Wegen der Lage im Schutzgebiet wurde es uns dieses Jahr untersagt, in Hermsdorf Bauplätze für sechs Eigenheime zu schaffen. Das sorgte bei vielen Einwohnern für Kopfschütteln. Dabei ging es um Flächenversiegelung, Abwasserentsorgung und so weiter. Widersprüchlich ist dabei, dass andere Träger öffentlicher Belange nichts gegen das Neubaugebiet hatten, nicht mal unser Landratsamt in Pirna. Es gab Anfragen für die Eigenheime. Was soll man den jungen Leuten sagen, wenn sie hier nicht bauen oder herziehen können?

Apropos junge Leute. Die Gemeinde will demnächst in Bauvorhaben an und in der Schule und vor allem in der dortigen Turnhalle investieren, oder?

Ja. Das ist das große Vorhaben hier im kommenden Jahr. Ich wünsche mir und habe auch die Erwartung, dass das 2017 klappt. Dass wir also auch vonseiten der Landesregierung die Möglichkeit bekommen, unsere Vorhaben so wie geplant umzusetzen. Hier werden zirka 60 Kinder aus Hermsdorf, Neuhermsdorf, Schönfeld, Hartmannsdorf, Reichenau, Rehefeld und Seyde unterrichtet. Im vorigen Schuljahr wurde der jahrgangsübergreifende Unterricht eingeführt. Bei dieser Unterrichtsform lernen je zwei Schülerjahrgänge in einer Klasse. Damit hat die Schule eine Zukunft, auch wenn nicht die vom Gesetzgeber geforderten 15 Kinder zusammenkommen, um eine Klasse bilden zu können.

Was ist konkret an der Schule geplant?

Der alte Anbau der Grundschule soll abgerissen und mit einem neuen Gebäudeteil ersetzt werden. Der Zugang soll barrierefrei werden, die Toiletten behindertengerecht. Zudem sollen bei dem Umbau ein Seminarraum und eine neue Garderobe entstehen. In der Turnhalle sollen die Fenster und die Elektrik erneuert werden. Insgesamt sind für Bauvorhaben am Schulstandort Investitionen im sechsstelligen Euro-Bereich geplant. Wir hoffen, dass wir Fördermittel bekommen. Wir arbeiten daran.

Was, wenn die Zuschüsse ausbleiben?

Da können wir dann nichts machen.

Viel getan hat sich 2016 im Kalkwerk. Der Betrieb hat den Marmorabbau unter Tage nach 190 Jahren eingestellt. Nun wird dort nur noch Marmor verarbeitet. Wie haben Sie das alles erlebt?

Ich kenne die Grube, habe selber dort gearbeitet. Ich bin gelernter Bergmann, habe bei Zinnerz Altenberg gearbeitet. Es ist sehr schade, dass nun zirka 435 Jahre Bergbau in gewisser Weise zu Ende gehen. Für den Ort ist das ein Einschnitt. Es war ein Traditionsbetrieb. Es war das letzte Bergwerk hier im Osterzgebirge, das schließt. Ein paar Arbeitsplätze fallen weg, einige werden umgesetzt, arbeiten an den anderen Standorten des Betreibers Geomin in Lengefeld und Hammerunterwiesenthal. Ich persönlich hoffe, dass der alte Brennofen dort für die Zukunft erhalten wird.

Gibt es anderslautende Pläne?

Ob er weggerissen wird, glaube ich eher nicht. Warum auch? Die nächsten acht bis zehn Jahre wird die Aufbereitung in dem Betrieb noch weitergehen. Wir hoffen hier, dass es vielleicht auch darüber hinaus noch weitergeht. Solange bleibt auf jeden Fall alles auf dem Unternehmensgelände stehen.

Können Sie sich vorstellen, dass das Kalkwerk nach einer Schließung irgendwann mal als touristische Attraktion erschlossen und genutzt wird?

Als so kleine Kommune können wir das finanziell nicht stemmen. Die ganze Unterhaltung und Absicherung für Besucher ist definitiv zu teuer für uns. Außerdem lohnt das eher nicht. In der näheren Umgebung gibt es mit dem Besucherbergwerk in Zinnwald und dem Bergbaumuseum in Altenberg samt Stolln doch schon ähnliche Ziele für Touristen. Die Kosten wären jedenfalls immens. Auf der anderen Seite sollte man niemals nie sagen. Wer weiß, was sich vielleicht irgendwann entwickelt …

Das Gespräch führte Stephan Klingbeil.

