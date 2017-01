„Ohne Fördergeld stehen Vorhaben auf der Kippe“ Rabenau muss einige Bauprojekte auf Eis legen. Bürgermeister Thomas Paul (CDU) hat dennoch genügend Pläne für 2017.

Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU) zieht im Interview Bilanz und bezeichnet 2016 als positives Jahr für die Stadt. Rabenau hat weitere Kita-Plätze geschaffen, in Unterhaltung der Infrastruktur investiert und trotzdem noch Geld gespart. © Karl-Ludwig Oberthür

Herr Paul, wie war das Jahr 2016 für Rabenau: spitze, schlecht oder durchschnittlich?

Ich möchte es mal so formulieren: 2016 war ein positives Jahr für unsere Stadt. Ich bin jetzt hier acht Jahre Bürgermeister und in dieser Zeit ging es immer stetig aufwärts. Wir machen keine Riesensprünge, aber wir entwickeln uns kontinuierlich. So konnten wir auch 2016 wieder viele Vorhaben und Pläne umsetzen. Das wichtigste Ziel haben wir kurz vor Weihnachten erreicht: Der Anbau an den Kindergarten Oelsa ist fertig. Seit der ersten Januarwoche ist die erste Gruppe drin. Wir haben 42 neue Betreuungsplätze geschaffen. Mit den Kosten von 600 000 Euro, davon 200 000 Euro aus der Stadtkasse und 400 000 Euro Fördermittel, war das auch unsere größte Einzelinvestition im vergangenen Jahr.

Und was lief nicht so optimal?

Unsere Projekte, die wir über das ländliche Förderprogramm Leader und über das Straßenbauprogramm des Freistaates finanzieren wollen, kommen gar nicht voran. Das Leader-Programm gibt es jetzt schon drei Jahre, aber noch ist kein Cent Geld ausgezahlt worden. Die Fördermittelanträge sind abgegeben, aber es kommt keine Bewilligung. Das habe ich auch noch nicht erlebt.

Was möchte denn die Stadt mit dem Leader-Geld bauen?

Wir wollen an der Possendorfer Straße in Oelsa einen Fußweg anlegen. Die Straße ist stark befahren, vor allem zwischen sechs und neun Uhr morgens sowie in den Feierabendstunden. Die Verkehrssicherheit für die Fußgänger ist schlecht. Mit dem Geld aus dem Straßenbauprogramm und aus Leader wollen wir einen Gehweg inklusive Beleuchtung bauen. Inzwischen habe ich nicht mal mehr viel Hoffnung, dass das 2017 etwas wird.

Wieso so viel Pessimismus?

Nach allem, was ich gehört habe, gibt es allein aus unserem Landkreis so viele Anträge für das Straßenbauprogramm, dass das Geld für ganz Sachsen damit ausgeschöpft wäre. Da wird das wohl nichts mit unserem Fußweg. Auch andere Vorhaben stehen somit auf der Kippe.

Welche?

Wir wollen demnächst eigentlich die Höhenstraße in Rabenau sanieren. Die Planung ist weit vorangeschritten.

Was steht noch auf der Wunschliste?

Derzeit stellen wir unseren Haushaltsplan auf. Vorgesehen ist die Neugestaltung des Außengeländes der Kita in Oelsa. Etliche Investitionen betreffen die Feuerwehr: Die Feuerwehrhäuser in Oelsa und Rabenau bekommen Abgasabsauganlagen. Die Karsdorfer Wehr erhält ein neues Fahrzeug. In Oelsa nahe der Kreuzung Seifersdorfer Straße/Götzenbusch soll eine Löschwasserzisterne angelegt werden. Dann sind in Rabenau, Oelsa und Lübau noch einige Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 zu beseitigen. Zudem wollen wir den alten Spielplatz in Rabenau zwischen der August-Bebel-Straße und der Obernaundorfer Straße zu einem Mehrgenerationenspielplatz umbauen. Das wird eine Begegnungsstätte mit Spiel- und Fitness-Geräten für Jung und Alt, neuen Grünanlagen, Wegen und Bänken.

Und wie steht es um eines der wichtigsten Projekte, dem Hochwasserschutzdamm am Waldstadion in Oelsa?

Als wir vor acht Jahren mit den Planungen begannen, hätte niemand gedacht, dass sich das so hinziehen würde. Dass viele ungeduldig danach fragen, kann ich auch verstehen. Jetzt sind alle Unterlagen bearbeitet, abgestimmt mit vielen Behörden und Verbänden, es hat etliche Anpassungen gegeben. Noch im Januar wollen wir das Planfeststellungsverfahren beantragen. Das dauert dann im günstigsten Fall auch noch mal etwa ein Jahr. Geht es erfolgreich für uns aus, haben wir in der ersten Jahreshälfte 2018 Baurecht und können die Baugenehmigung beantragen. Das ist dann aber erst die halbe Miete, denn anschließend brauchen wir Geld, um den Damm zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei mehr als zwei Millionen Euro. Als Stadt können wir das nicht allein aufbringen.

Apropos Geld: Wie ist es um die Finanzen der Stadt bestellt?

Wir haben eine stabile Haushaltslage. Die Verbindlichkeiten aus Krediten liegen bei 340 000 Euro. Das macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von 77,50 Euro – ein Spitzenwert. Damit liegen wir innerhalb Sachsen weit vorn. Wir werden weiterhin Schulden abbauen und trotzdem investieren. Und man darf nicht nur die großen Ausgaben wie eben für Kita oder Feuerwehr sehen. Wir stecken auch viel Geld in die Werterhaltung. Wer sich in Rabenau umschaut, sieht, dass Schulen, Kitas, Sportstätten und Straßen gut in Schuss sind.

Es fragte Annett Heyse.

