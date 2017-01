Ohne Fahrschein, aber mit Drogen Eine 26-Jährige wurde in der S-Bahn als Schwarzfahrerin enttarnt. Auch in einem Bus auf der A 17 mussten Bundespolizisten durchgreifen.

Bundespolizisten kontrollieren immer wieder auf der A 17 auch grenzüberschreitende Busse. © dpa

Zwei Kriminelle hat die Bundespolizei am Wochenende nach der Kontrolle direkt ins Gefängnis gebracht. Zuvor war Beamten der Inspektion Berggießhübel am Freitag in der S-Bahn von Schöna nach Dresden eine 26-Jährige aufgefallen, die hatte keine gültige Fahrkarte. Bei der weiteren Kontrolle der Deutschen fanden die Beamten Person ein Cliptütchen mit einer geringen Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz (vermutlich Marihuana). Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ebenfalls am Freitag war für einen 23-jährigen Deutschen die Fahrt auf der A 17 am Abend beendet, er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Nach Vorführung beim Haftrichter ging es für ihn in Justizvollzugsanstalt nach Dresden.

Für einen bulgarischen Staatsangehörigen ging es am Samstagmittag ebenfalls in die JVA nach Dresden. Der 38-Jährige, welcher wegen Betrugs gesucht wurde, hatte in seinem Gepäck noch drei bulgarische Identitätskarten und zwei bulgarische Führerscheine, die waren allesamt gefälscht. Ihn erwartet jetzt noch ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Am Sonntag kontrollierten die Beamten die Insassen eines grenzüberschreitenden Linienbusses auf der A 17. Für einen 43-jährigen Bulgaren war aber vorerst Schluss mit der Reise, da er wegen Diebstahls gesucht wurde. Nach Zahlung der Geldstrafe von 573 Euro konnte er jedoch seine Reise kurz darauf fortsetzen.

Wenig später stellte sich bei der Kontrolle einer Australierin heraus, dass die Frau wegen Diebstahls gesucht wird. Da sie ebenfalls die Geldstrafe, in ihrem Fall 282 Euro, bezahlen konnte, entging sie einer 10-tägigen Haftstrafe und konnte ihre Fahrt fortsetzen. (szo)

