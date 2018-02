Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Hoyerswerda. Die Polizei kontrollierte am Samstagvormittag Am Elsterbogen einen 29-jährigen Audi-Fahrer. Der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem verlief ein Drogentest positiv. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Nach Parkplatzrempler weggefahren

Wittichenau. Als eine 34-Jährige am Samstagvormittag vom Einkaufen im örtlichen Netto-Markt zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr VW Passat rechts hinten beschädigt worden war. Offenbar war ein Unbekannter dagegen gefahren und hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der Schaden am VW wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Hergang und Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter 03571 4650 im Polizeirevier Hoyerswerda oder auch jeder anderen Dienststelle zu melden.

zur Startseite