Ohne Empfang geht nichts

Es gibt Beschwerden. Und das schon seit einiger Zeit. Kunden des Mobilfunkanbieters O2 haben in der Region Hartha keinen Internetempfang. Sie können zwar telefonieren, aber keine kostenlosen Whats-App empfangen, im Internet ihre Mails oder Informationen abrufen. Das ist für viele Kunden ärgerlich, denn sie benötigen die Informationen teilweise auch beruflich. Der DA fragte beim Mobilfunkunternehmen nach. „Tatsächlich kommt es aktuell zu Einschränkungen in der Mobilfunkversorgung in Hartha“, bestätigt Sarah Esser von der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.

Grund dafür sei ein defektes Element an einer GSM-Mobilfunkstation. „Das Problem ist unseren Technikern bereits bekannt. Sie arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Beeinträchtigung“, so Esser. Sobald der Pressestelle genauere Informationen zur Dauer der Einschränkung vorliegen würden, soll der Döbelner Anzeiger informiert werden. Die Nachfrage, ob das Problem auf die Zusammenlegung von O2 und E-Plus zurückzuführen ist und der Netzbereich bereinigt werde, wurde am Freitag nicht beantwortet. Diese Argumentation hatten einige Kunden gehört.

