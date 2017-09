Ohne Duljevic gegen Bielefeld? In der englischen Woche denkt Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus über eine sanfte Rotation nach. Dabei könnte es auch den Neuzugang treffen, der zuletzt begeistert hat.

Überzeugte bei seinen Auftritten, könnte nun aber fehlen: Haris Duljevic (l.). © Robert Michael

Die Statistik spricht eindeutig für Dynamo. Die Schwarz-Gelben haben den Abwärtstrend durch den 2:0-Sieg in Regensburg gestoppt, Arminia Bielefeld nach einem Traumstart zuletzt zweimal verloren - und dabei jeweils vier Gegentore kassiert. Uwe Neuhaus, ohnehin kein Freund von Statistiken, will darin keinen Vorteil erkennen. Der Dynamo-Trainer hat sich die Bielefelder 3:4-Niederlage gegen Darmstadt angeschaut und eine „kompakte, robuste, aggressive und zweikampfstarke“ Arminia gesehen, die „den Gegner vor große, große Schwierigkeiten gestellt hat“. Seine Erkenntnis: „Da wartet mal wieder eine harte Aufgabe auf uns.“

Paul Seguin, Last-Minute-Neuzugang und in den letzten beiden Partien als Rechtsverteidiger eingesetzt, hat gehört, dass man im Dynamo-Umfeld „nicht so gut auf Bielefeld zu sprechen ist“. Und das liege wohl an zwei Heimniederlagen. Das 2:3 im Mai 2014 bedeutete für die Dresdner den Abstieg in die Drittklassigkeit, das 0:1 im Oktober 2016 das Ausscheiden aus der 2. Runde im DFB-Pokal. Aber auch hier gilt: alles nur Statistik und Vergangenheit.

Spannender ist für Neuhaus das Personelle und die Frage, ob er in der englischen Woche die Siegermannschaft von Regensburg verändern soll oder nicht. Konkret grübelt er über Haris Duljevic, der in seinen beiden Einsätzen in der Startelf für enorme Gefahr gesorgt hat. Auf der anderen Seite absolvierte der Bosnier seine Vorbereitung nur individuell, er hat noch nicht so viel Wettkampfpraxis. „Da ist die Frage, ob man ihn mit drei Spielen innerhalb einer Woche überfordert. Und ob da die Verletzungsgefahr steigt“, erklärte Neuhaus.

Zumal mit Erich Berko, der seine Schulterprellung auskuriert hat, wieder eine Alternative im linken Mittelfeld zur Verfügung steht. „Wenn man die Spieler fragt, dann braucht keiner einer Pause“, erklärte der Trainer. Veränderungen in der Startelf wird es wohl trotzdem geben. Anstoß ist am Mittwoch 18.30 Uhr.

Voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, F. Müller – Hartmann – Horvath, Hauptmann, Benatelli, Berko - Mlapa.

