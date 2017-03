Ohne Doping keine Chance Die Geständnisse ehemaliger westdeutscher Leichtathleten bewegen weiter die Gemüter.

Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, wartet noch ab, inwieweit die Dissertation von Simon Krivec zur Beurteilung der Leistungssportreform dienen kann. © dpa

Keine Frage, Clemens Prokop kauft sich das Buch nächste Woche. „Ich bin gespannt darauf, die Studie zu lesen, um die neuen Erkenntnisse richtig einordnen zu können“, sagte der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. „Wie sahen die Strukturen aus? Vor welchem Hintergrund geschah das damals?“

Die Doktorarbeit von Simon Krivec, in der 31 West-Leichtathleten zugeben, von den 1960er- bis zu den 1980er-Jahren anabole Steroide genommen zu haben, sorgt weiter für Wirbel. Auch wenn die Tatsache, dass in Ost und West gedopt wurde, keinen „mehr wirklich überraschen“ kann, wie Prokop sagt, hat die Debatte über die zu ziehenden Konsequenzen aus der Arbeit, die am Montag veröffentlicht wird, längst begonnen, besonders im Hinblick auf die Spitzensportreform, die stark auf den Gewinn von Medaillen ausgelegt ist.

Der Deutsche Olympische Sportbund glaubt nicht an die Gefahr von gesteigertem Doping-Missbrauch durch die Reform. „Bei allen aktuellen Diskussionen zur langfristigen Entwicklung des deutschen Leistungssports wird die Anti-Doping-Arbeit und deren weltweite Umsetzung natürlich berücksichtigt“, teilte er mit. Sinn der Neuordnung sei es, „die Rahmenbedingungen für Athleten so zu gestalten, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen können“.

Prokop hat sich bei der „Fixierung auf Medaillen im Rahmen der Reform stets kritisch geäußert, weil gerade in der Leichtathletik eine enorme internationale Leistungsdichte herrscht. Nur durch intelligentes Training mit Nationen mithalten zu können, die sich durch unzureichende Kontrollsysteme einen Vorteil sichern, ist eine große Herausforderung, aber alternativlos. Die Leichtathletik ist jedoch auf Geld des Bundes angewiesen, um unsere Athleten ausreichend fördern zu können.“

Willi Wülbeck begrüßte die Doping-Geständnisse. „Auch wenn es spät kommt, ist Ehrlichkeit nie verkehrt“, sagte der 800-Meter-Weltmeister von 1983. „Im Alter ist es natürlich leichter, Reue zu zeigen, aber wenn es der Sache dient, ist das gut.“ Er habe bei Olympia 1976 in Montreal und diversen sportmedizinischen Untersuchungen die Kolbe-Spritze angeboten bekommen, „aber ich habe immer abgelehnt. Mein Trainer und ich wussten ja nicht, was da wirklich drin war“. Dabei handelte es sich um eine Injektion mit damals erlaubten leistungssteigernden Medikamenten. (sid)

