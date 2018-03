Ohne der Frauen liebstes Teil geht nichts Die Handtaschenparade des Bürgervereins Klitten zeigte das einmal mehr. Auch sonst gab es am Frauentag viel zu lachen.

Klittener Handtaschenparade: Als Models traten Vereinsvorsitzende Ilona Medack, Sigrid Klippe und Anke Müller (v.li.) auf. Sie bekamen dafür viel Beifall. © Constanze Knappe

Klitten. Flechttaschen, Retroshopper, Lacktaschen, Schultertaschen – wohin das Auge reicht, nichts als Taschen. Die holde Weiblichkeit in Klitten fuhr am Donnerstagnachmittag im Gasthof „Zum goldenen Tropfen“ voll darauf ab. Wenn im richtigen Leben ohne der Frauen liebstes Teil nichts geht, warum sollte das gerade am Internationalen Frauentag anders sein? Muss es gar nicht, dachten sich die Mitglieder des Bürgervereins Klitten und stellten eine Handtaschenparade auf die Beine. Mit den Schätzchen von anno dunnemals ist man auch heute up to date, das bestätige ein Blick in die Modemagazine, so Karin Graf. Nur dass eine Gucci, die man vor fünfzig Jahren für einen Hunderter bekam, heute das Zehnfache kostet. Richtig heiß ging es dann bei prominentem Besuch her: Die Molly Sisters machten Klitten ihre Aufwartung. Marina Mann, Elke Günzel und Sieglinde Berlin hatten sich dazu mit Stücken aus Karin Grafs Kostümverleih ausstaffiert. Dass sie bei ihrer Präsentation ins Schwitzen gerieten, lag gewiss nicht nur an den Perücken. Spaß hatten alle, die Mitwirkenden ebenso wie 34 Frauen im Publikum.

Zum fünften Mal hatte der Bürgerverein aus dem Boxberger Ortsteil Klitten eine Frauentagsparty veranstaltet und die Frauen aus dem Dorf dazu eingeladen. Dass die Reihen der Grippe wegen etwas gelichtet waren, tat der Stimmung keinen Abbruch. Fleißige Kuchenbäckerinnen trugen wiederum zum Gelingen bei. Dass man im Vereinsraum des Gasthofs untergekommen war, wurde ebenfalls gewürdigt. Es sei für so einen kleinen Verein ein großes Problem, dass man überall Miete zahlen muss, begründete Sieglinde Berlin.

Gegründet wurde der Bürgerverein Klitten Anfang der Neunzigerjahre. Mit dem Ziel, etwas fürs kulturelle Leben im Dorf zu tun. Aktuell hat er zwölf Mitglieder, zwei sind erst neu dazugekommen. Unterstützt werden sie von zwei Gymnasiastinnen, die in Niesky und Bautzen lernen. Die Frauentags- und die Seniorenweihnachtsfeier sind die beiden Höhepunkte im Jahr. Unter dem Motto „Leute wie die Zeit vergeht“ war der Bürgerverein Klitten 2017 im Festumzug zu 675 Jahren Uhyst vertreten. Als Gräfin Cosel und August der Starke wie auch als Hebamme und Landarzt. Beim Anblick der Bilder wird jetzt noch geschmunzelt. Auch die Ausfahrten des Bürgervereins sind sehr beliebt. Im vorigen Jahr fanden erstmals zwei statt und 2018 ist man zum ersten Mal zwei Tage am Stück unterwegs.

