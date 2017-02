Ohne das Umland geht es nicht Matthias Klaus über Görlitz als Tourismus-Metropole

Der Görlitz-Tourismus boomt. Das ist gut, das ist schön. Die neuen Zahlen, die die Europastadtgesellschaft jetzt präsentiert – schon beeindruckend. Die neue Chefin der GmbH, Andrea Behr, erst seit ein paar Wochen im Amt, hat eine funktionierende Maschinerie übernommen. Das weiß sie auch. Ohne so ein gut eingespieltes Team geht es nicht, sagte sie gestern der SZ. Görlitz, der Touristenmagnet, vorbildlich beworben, entsprechend gut besucht. Filmstadt, Altstadt, Seestadt, Grenzstadt – es gibt ganz unterschiedliche Gründe für Gäste, Görlitz zu besuchen, sei es nur für ein paar Stunden oder für ein paar Tage. Aber Görlitz existiert nicht in einer touristischen Wohlfühlblase. Auch das weiß man bei der Europastadt GmbH. Deshalb tut die Gesellschaft gut daran, den Kontakt, die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Umland zu suchen. Gerade hat etwa der Trixipark in Großschönau verkündet, dass neu gebaut wird. Muss er eine Konkurrenz bei Übernachtungen sein? Nein, ein konstruktives Miteinander vorausgesetzt. Ob über Grenzen hinaus oder „nur“ innerhalb des Landes: Die Oberlausitz hat nur eine Chance den Tourismus zu entwickeln, wenn alle zusammenarbeiten.

