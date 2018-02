Ohne Chance beim Tabellenzweiten Im ersten Drittel in Garmisch schauen die Lausitzer Füchse nur hinterher. Danach ist das Spiel praktisch gelaufen.

Das geht für die Füchse-Abwehr und wohl auch für die Kameralinse zu schnell: Torwart Maximilan Franzreb rettet für die Lausitzer in höchster Not. Dennoch kassierte seine Mannschaft im ersten Drittel gleich vier Gegentore. © Titus Fischer

Garmisch-Partenkirchen/Weißwasser. Um das große Ziel, Platz zehn, noch zu erreichen, müssen für die Lausitzer Füchse auch Punkte gegen Mannschaften her, die in der Tabelle deutlich besser stehen. So wie der SC Riessersee aus Garmisch-Partenkirchen. Aber mit dem zehnfachen (west-)deutschen Meister hatte der 25-fache DDR-Meister eine der derzeit formstärksten Mannschaften der DEL 2 zum Gegner.

Entsprechend selbstbewusst legten die Oberbayern los, nach 100 Sekunden zog Matthias Beck nach einem Pass von rechts sofort ab, Maximilian Franzreb kam nicht mehr rechtzeitig ins kurze Eck, und es stand 1:0. Die Antwort der Füchse blieb zunächst aus, weil Riessersee früh und entschlossen störte und die Gäste sichtliche Probleme hatten, zu ihrem Spiel zu finden. Die erste Füchse-Überzahl resultierte in einem brandgefährlichen Konter, den Riessersees Angreifer Richard Mueller mit dem letzten, schlampigen Pass selbst zunichtemachte. Wenig später, die Gastgeber waren wieder komplett, lief Weißwasser in den nächsten Konter. Hier klärte Chris Owens in höchster Not gegen Lubor Dibelka, der noch von sich reden machen sollte.

Viel zu viel Platz für Dibelka

Nämlich, als Weißwasser kurz darauf in Unterzahl spielte. Dieses Mal war niemand bei Dibelka, der aus nächster Nähe einnetzte und sich wohl wunderte, wie leicht es ihm da gemacht wurde. Nicht so einfach war das, was der 35-Jährige nach einer Viertelstunde zeigte. Jetzt war seine eigene Mannschaft in Unterzahl, was ihn nicht daran hinderte, einen beherzten Sololauf zum 3:0 für seine Mannschaft abzuschließen. Richard Mueller sorgte mit dem 4:0 zweieinhalb Minuten vor der ersten Pause endgültig für lange Gesichter bei den Lausitzern, die in diesem Drittel kein Mittel fanden, um ihre Gegenspieler effektiv vom eigenen Tor wegzuhalten. Dabei holte Goalie Franzreb noch den einen oder anderen Hochkaräter raus.

Dennoch entschied sich Füchse-Trainer Robert Hoffmann zum zweiten Durchgang für Konstantin Kessler im Tor. Der zeigte mehrere tolle Paraden, hatte jetzt aber auch eine Abwehr vor sich, die ihrem Namen gerecht wurde. Weißwasser wollte ein Debakel offenbar abwenden, und auch, wenn Riessersee etwas Tempo rausnahm, verkauften sich die Gäste jetzt auf Augenhöhe. Besonders die Reihe Hayes, Ranta und Neuert war präsent und durchaus torgefährlich, den zu dem Zeitpunkt verdienten Lausitzer Treffer machte aber einer, der erst seit Kurzem da ist: Einen Querpass von Roberto Geiseler verwandelte David Kuchejda zu seinem ersten Tor im Füchse-Trikot. Kurz vor der Pausensirene probierte es Jimi Santala noch einmal aus spitzem Winkel, Reich war zur Stelle. Auf der anderen Seite vereitelte Kessler noch eine Riesengelegenheit des Tabellenzweiten.

Im Schlussdrittel sorgte Richard Mueller dann relativ schnell für die endgültige Entscheidung in Überzahl. Das Powerplay spielte Riessersee insgesamt auffallend gut, was den Kampf betraf, konnte man den Füchsen seit dem ersten Drittel keinen Vorwurf machen. Kessler zeigte gegen Driendl bei dessen Doppelchance (53.) seine Qualitäten, für Weißwasser hatten Jakub Kania und später Charlie Jahnke noch die Gelegenheit, das Ergebnis zu verbessern. Am Sieg der Gastgeber bestand aber einen Abend lang kein Zweifel. Das genügte aber Philipp Wachter offenbar noch nicht, kurz vor Schluss lieferte er sich mit Robert Geiseler noch einen Kampf mit offenen Fäusten. Der Weißwasseraner trug einen Cut über dem Auge davon, symptomatisch für den Auftritt seiner Mannschaft in Garmisch.

Für Geiseler war ebenso wie für Wachter das Spiel also vorzeitig beendet, der Füchse-Verteidiger konnte so eine Minute eher mit der Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag, 17 Uhr, gegen die Tölzer Löwen beginnen. Die Mannschaft ziert derzeit das Ende der Tabelle, und nicht nur deswegen sind drei Punkte dann unbedingt Pflicht.

zur Startseite