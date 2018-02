Ohne Bremsen auf dem Eis unterwegs Unter dem Motto „Drift on Ice“ stand der 6. Pro-Tec-Cup am Sonnabend in der Eissporthalle Jonsdorf. In der Bildergalerie sind die Fotos zu sehen.

Beim 6. Pro-Tec-Cup in der Eissporthalle Jonsdorf ging es hoch her. © Rafael Sampedro

Unter dem Motto „Drift on Ice“ stand der 6. Pro-Tec-Cup am Sonnabend in der Eissporthalle Jonsdorf. Speedway ist die einzige Motorsportart die ohne Bremsen ausgetragen wird. Mit heißen Kurvendrifts rasen die internationalen Topfahrer auf ihren 500ccm-Maschinen über das Eis, angetrieben durch Methanol und über 800 Spikes.

Des Weiteren präsentieren wir die Veranstalter ein attraktives Programm auf zwei, drei oder vier Rädern. Es fuhren Teilnehmer in drei Kategorien in jeweils drei Runden: Speedway 500 ccm Solo, Junioren A 50 ccm und 750 ccm Quad. Es war voll. (szo)

