Ohne Auto ins Adventsgewühl

Dresden erlebt am heutigen Sonnabend einen außergewöhlichen Besucheransturm. Der Striezelmarkt lockt am Nachmittag mit dem ersten Höhepunkt, dem Adventskalenderfest. Zur gleichen Zeit spielt Dynamo Dresden im DDV-Stadion in der 2. Bundesliga und Tausende nutzen den Sonnabend zum Einkaufen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben sich auf besonders viele Fahrgäste eingerichtet, die Bundespolizei rechnet damit, dass Nahverkehrszüge nach Dresden überfüllt sein könnten. Die Stadt rät, mit dem Auto nicht bis ins Zentrum zu fahren, weil dort lange Staus drohen.

Mit Bus und Straßenbahn direkt bis zum Ziel.

Die Verkehrsbetriebe verstärken ihr Angebot an allen vier Striezelmarkt-Sonnabenden. Auf den Linien 4, 8 und 11 werden dabei auch die alten Tatrawagen eingesetzt. Die Buslinien 62 und 75 werden tagsüber durchgehend im 10-Minuten-Takt bedient. Die „75“ fährt sonst nur alle 15 Minuten, die 62 am Wochenende tagsüber gar nicht.

In ihrem Infoladen an der Haltestelle Prager Straße bieten die DVB einen Extraservice an. Dort können Fahrgäste ihr Gepäck lagern. Tüten und Taschen werden angenommen, solange genug Platz ist. Einzige Voraussetzung: Die Gepäckbesitzer müssen einen Fahrschein haben.

Auswärtige sollen Park+Ride am Stadtrand oder an der Messe nutzen.

In Zusammenarbeit mit der Messe haben die Verkehrsbetriebe ein neues P+R-Angebot für alle vier Adventssonnabende eingerichtet: 1 200 Stellplätze in der Flutrinne im Ostragehege und eine zusätzliche Straßenbahnlinie mit der Nummer 20. Sieben Euro kostet das Angebot, bis zu fünf Erwachsene dürfen die Straßenbahn für diesen Preis hin und zurück nutzen. Diese Kombination ist vor allem für Nicht-Dresdner gedacht. Das gilt auch für die sieben P+R-Parkplätze am Stadtrand, die die Stadt Striezelmarkt-Besuchern empfiehlt. Sie befinden sich nahe der Autobahnabfahrt in Kaditz, neben der B173 in Gompitz, an der Gleisschleife in Prohlis, an den Bahnhöfen in Cossebaude und Klotzsche, an der S-Bahn-Station in Langebrück und am Bad in Weixdorf.

Dresdner sollen mit dem Auto nur bis an den Innenstadtring fahren.

Einheimischen, die auf das Auto nicht

verzichten können, empfiehlt die Stadtverwaltung Tiefgaragen und Parkhäuser am Innenstadtring, zu dem unter anderem die Könneritzstraße, Antonstraße und Bautzner Straße, Güntzstraße, Lennéstraße, Wiener Straße und Ammonstraße gehören. Zu diesen Tipps gehören das Parkhaus Mitte (Magdeburger Straße), das Parkhaus unter dem World Trade Center (Zufahrt Freiberger Straße) und die Tiefgarage am Hauptbahnhof. Außerdem gehören der Parkplatz Lingnerstadt und die Tiefgarage Semperoper zu den Autofahrertipps.

Tipps für Stellplätze unmittelbar im Stadtzentrum.

Die Tiefgarage im Haus am Zwinger ist eher unbekannt. Sie hat 241 Stellplätze und befindet sich im Neubau hinter dem Taschenbergpalais. Die Tiefgarage hat rund um die Uhr geöffnet, jede angefangene Parkstunde kostet dort 2 Euro. Die Zufahrt ist über die Sophienstraße und die Kleine Brüdergasse zu erreichen.

Die Garage unter dem Altmarkt ist der beste Tipp für Weihnachtsmarktbesucher, die auf das Auto als Lagerplatz für unverzichtbare Utensilien angewiesen sind. Weil es keine Stellplätze mit einem kürzeren Weg auf den berühmten Weihnachtsmarkt gibt, machen viele Dresdner in der Adventszeit einen großen Bogen um diese Parkgelegenheit. Genau deshalb kann man dort aber Glück haben. Die Tiefgarage hat 400 Plätze. Sie kostet 1,70 Euro pro Stunde, so die Betreiberfirma Q-Park. Ab der dritten Stunde müssen 2 Euro und ab der vierten 2,50 Euro gezahlt werden.

Stadt will Staus mit Straßensperrungen verhindern.

An mehreren Stellen im Zentrum sperrt die Stadt in der Adventszeit oder an einzelnen Tagen Straßen, um Staus zu verhindern. Sonnabends betrifft das die Wilsdruffer Straße vom Postplatz zum Pirnaischen Platz. Der Grund dafür ist das Gedränge vor dem Haupteingang des Striezelmarkts. Die Tiefgarage unter dem Altmarkt ist dann nur vom Pirnaischen Platz aus zu erreichen. In der gesamten Adventszeit ist die Linksabbiegerspur auf der Reitbahnstraße zur Einfahrt ins Parkhaus der Centrumgalerie gesperrt. So will die Stadt einen Stau der Autos bis auf den Dippoldiswalder Platz verhindern. Die Parkgarage des Einkaufszentrums ist bis Heiligabend deshalb nur über die Ammonstraße und die Reitbahnstraße zu erreichen.

Eine stets aktuelle Übersicht über alle Stellplätze findet man im Internet unter www.dresden.de (Suchbegriff Parkinformationssystem).





