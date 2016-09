Ohne ausländische Fachkräfte geht es nicht 101 Azubis aus dem Ausland erlernen einen Handwerksberuf. Der Anteil der Beschäftigten hat sich um 32 Prozent erhöht.

Aktuelle Prognosen des Statistischen Landesamtes zeigen, dass die Zahl der Erwerbstätigen zwischen 15 und 65 Jahren in Mittelsachsen bis 2030 um rund 36 000 Personen zurückgehen wird. „Um die Fachkräfte, die in den kommenden Jahren aus den Betrieben ausscheiden, adäquat zu ersetzen, werden alle vorhandenen Potenziale benötigt – dazu gehören auch Personen mit Wurzeln im Ausland“, so Stefanie Ebert, Sprecherin der Arbeitsagentur Freiberg. Im Hinblick auf Fachkräftesicherung für die Zukunft würden sie eine große Rolle spielen. Durch diese Vielfalt könnten Unternehmen noch wettbewerbsfähiger werden. In Mittelsachsen sind, Stand Ende 2015, insgesamt 122 315 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. „Davon haben 1 605 Personen ausländische Wurzeln. Im Vergleich zum Jahr 2014 erhöhte sich der Anteil ausländischer Beschäftigter um rund 32 Prozent“, so Stefanie Ebert. Die meisten von ihnen würden aus den angrenzenden Ländern Polen und der Tschechischen Republik stammen. Der größte Anteil ausländischer Arbeitskräfte sei im verarbeitenden Gewerbe tätig (221). Danach folgen das Gastgewerbe (207) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (157), ergänzt sie.

Demografischer Wandel, niedrige Geburtenrate und weniger Schulabsolventen führen dazu, „dass seit einigen Jahren die Nachfrage nach Auszubildenden in der Region nicht gedeckt werden kann“, so Annett Voigtländer vom Jobcenter Mittelsachsen. Weil sich Absolventen häufiger für ein Studium oder eine weiterbildende Schule entscheiden, würde die Situation zusätzlich verschärft. „Damit fehlen einigen Betrieben und Branchen wichtige Ressourcen zur eigenen Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung. Insofern ist es durchaus eine Chance, Nachwuchskräfte im Ausland anzuwerben oder Bewerber aus der Gruppe der Zugewanderten zu generieren“, erklärt sie.

Laut Ulrich Bogun, Referatsleiter Berufliche Bildung der IHK Chemnitz, befinden sich zurzeit 219 ausländische Personen im Zuständigkeitsbereich der IHK Chemnitz, in einer Berufsausbildung, davon 42 in Mittelsachsen. Schwerpunktländer seien Vietnam (17), Russische Förderation (4), Polen (2) und Spanien (1). Mittelsachsen hat aufgrund der zwei Hochschulen das Potenzial, internationale Studierende für den regionalen Arbeitsmarkt zu gewinnen, so Bogun. Über die Erfolgsquote könne keine Aussage getroffen werden, weil diese statistisch nicht gesondert erfasst wird. Wie viele Azubis nach der Ausbildung in Deutschland bleiben, sei ebenfalls nicht bekannt.

Zum 31. Juli haben 21 Lehrlinge mit anderer Nationalität einen Ausbildungsvertrag fürs neue Schuljahr abgeschlossen, so Robert Schimke, Sprecher der Handwerkskammer Chemnitz. „Derzeit sind 101 Azubis aller Lehrjahre mit ausländischer Staatsangehörigkeit bei uns erfasst“, ergänzt er. Die Nachfragen aus Betrieben nach Auszubildenden und Fachkräften aus dem Ausland würden nehmen zu, erklärt Schimke.

