Ohne alles Susanne May-Werner hat auf der Jakobstraße ein Geschäft eröffnet, das es so in der Region bislang kaum gibt.

zurück Bild 1 von 3 weiter In ihrem Unverpackt-Laden hat Susanne May-Werner alles, was das Herz begehrt: Müsli, Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Milch, Joghurts, Tees, Öle, Seifen, Zahnbürsten, Brotdosen und Trinkflaschen – vieles aus der Region. © nikolaischmidt.de In ihrem Unverpackt-Laden hat Susanne May-Werner alles, was das Herz begehrt: Müsli, Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Milch, Joghurts, Tees, Öle, Seifen, Zahnbürsten, Brotdosen und Trinkflaschen – vieles aus der Region.

Ein Gläschen Salz bitte. Auch viele Gewürze kann sich der Kunde selbst abfüllen.

Seife für die Tasche. Solange sie trocken ist, passiert gar nichts.

Das kommt mir nicht in die Tüte. Hier gibt’s alles unverpackt. Gut, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn während etwa ein Stück Seife tatsächlich ohne jegliche Hülle in die Tasche wandern kann, geht das bei Milchreis, Haferflocken oder Nudeln eher nicht. Das ist auch nicht ganz das, was sich der Kunde vorzustellen hat, wenn er in Susanne May-Werners neuen Unverpackt-Laden auf der unteren Jakobstraße kommt. „Emmas Tante“ hat sie ihn genannt. Ein Laden, wo es alles gibt, eben. Zumindest, was den täglichen Grundbedarf betrifft: Obst, Gemüse, Milch, Eier, Getreide in allen Varianten, auch Süßigkeiten und Kosmetikartikel. Und Bier.

Wo immer es geht, sind die Waren nicht in Pappkartons, Tetrapacks, Folienpackungen oder Papiertüten eingepackt, sondern pur zumeist in durchsichtigen Behältern. Hier können die Kunden sie sich selbst abfüllen. Mancher geht selbstbewusst ans Werk, andere schauen noch unsicher zur Ladenbetreiberin und lassen sich helfen. Ein wenig Gefühl braucht es mitunter nämlich schon – nicht, dass gleich zu viel vom Milchreis in die Papiertüte rieselt. Die hat die 36-Jährige stapelweise und in verschiedenen Größen daliegen. Auch Schraubgläser gibt es jede Menge, die befüllt werden können. Oder man bringt sie sich eben von daheim mit, so wie das in dieser Woche eine Kundin getan hat, die gleich mit zwei Rucksäcken leerer Gläser zum Einkaufen kam. Sogar gut mit Tupperdosen ausgerüstete Kundinnen seien schon da gewesen, schmunzelt May-Werner. Denn entgegen ihrer Erwartung kommen nicht nur die umweltbewussten jungen Mütter, sondern viele ältere Menschen, die das Einkaufen mit viel weniger Verpackung noch aus früheren Jahren kennen.

Dass das in den nächsten Jahren immer stärker gewünscht wird, daran glaubt die junge Unternehmerin fest. Auch Andy Kunth, der am Mittwoch gerade im Geschäft ist, gibt ihr da recht. Er ist Vertriebsleiter der Naturkost Erfurt GmbH und einer von Susanne May-Werners Lieferanten. „Es nimmt immer mehr zu, deshalb haben wir auch schon ein spezielles Unverpackt-Sortiment“, sagt er. In Görlitz beliefert Andy Kunth auch die Obermühle und „Bio im Bahnhof“. Beide setzen ebenfalls auf Produkte, die so naturnah wie möglich verkauft werden. Einen Laden wie Susanne May-Werner ihn jetzt eröffnet hat, hat die Region aber noch nicht. Den nächsten gibt es in Dresden, auch Leipzig hat zwei.

Für die gelernte Uhrmacherin war Umweltbewusstsein schon immer ein Thema, sie sei schon so erzogen worden. Aber durch eigene Kinder schärfe sich das Bewusstsein bei vielen noch mal ein ganzes Stück mehr. So war das auch bei ihr, die drei Töchter hat. Familie und Existenzgründung könne sie nur durch starken Rückenhalt aus eben jener Familie unter einen Hut bringen. Auch beim Einrichten des Ladens haben alle mit angepackt, in den letzten Tagen sogar bis tief in die Nacht.

Links zum Thema Kommentar: Ab ins Glas mit dem Essen

Mit den ersten Tagen ist sie zufrieden. „Ich sehe jetzt erst mal, wie es anläuft“, sagt sie. Sie nimmt Kundenwünsche entgegen und plant in Zukunft auch einen Abholservice. Einfach Einkaufszettel abgeben – oder mailen – und dann abholen. Denn eins ist auch klar: der schnellere Einkauf ist die Unverpackt-Geschichte nicht. Geduld und Geschicklichkeit sind bei manchen Produkten schon gefragt – etwa beim Dominosteine aus dem Behälter angeln. Dafür kann man sich hier so viele oder wenige nehmen wie man möchte.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 9 bis 18 Uhr, Mi 9 bis 15 Uhr, Do 9 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr

zur Startseite