„Oh, wie ist das schön, das hat man lange nicht gesehn“ Nach fast sieben Wochen gewinnen die Lausitzer Füchse wieder einmal ein Heimspiel, wenn auch ganz knapp.

Jubel im Fuchsbau: Hier freuen sich die Lausitzer über den schnellen Ausgleich von Verteidiger André Mücke (2. von links). © Gunnar Schulze

Endlich haben die Lausitzer Füchse wieder einmal zu Hause gewonnen, das erste Mal seit dem 2:0 gegen Freiburg am 17.September. Gegen den ESV Kaufbeuren gelang mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung zumindest teilweise eine Revanche für die 1:7-Klatsche drei Tage zuvor. Und es war der erste Sieg der Füchse in dieser Saison, wenn es in die Verlängerung. Fünfmal waren sie bereits daran gescheitert, einmal davon im Penaltyschießen.

Viele hatten erwartet, dass nach dem Spiel in Kaufbeuren mit einigen umstrittenen Entscheidungen aber auch mit Verletzungen bei Kaufbeuren Gift in dieser Partei wäre. Das war aber nicht der Fall. Und noch etwas war neu: Die Füchse spielten zwar kein starkes erstes Drittel, diesmal führten sie aber, erst das zweite Mal bei einem Heimspiel in dieser Saison. Kaufbeuren gehörten die ersten Spielminuten. Blomquist hatte die erste klare Chance, als er wenige Meter vor dem Tor den Puck gegen die „Rutschrichtung“ von Füchse-Torwart Konstantin Kessler, der seit langer Zeit wieder einmal von Beginn an ins Tor durfte, in Richtung lange Ecke beförderte, aber Kessler hielt. Wenig später war er aber machtlos, als Blomquist gegen die viel zu passive erste Füchse-Reihe wenige Meter vor dem Tor freigespielt wurde und mit der Rückhand vollendete. Die Antwort der Füchse kam (zum Glück) postwendend. Mücke zog von der Blauen Linie ab, dem Kaufbeurer Torwart war die Sicht verdeckt, und der gar nicht mal so scharfe Schuss schlug genau in der langen Ecke ein (7.). Lennartsson war wenig später mit einem Abfälscher dem zweiten Füchse-Tor nahe. Aber insgesamt waren die Kaufbeurer die spielerisch bessere Mannschaft und hatten auch die größeren Chancen. Kessler musste mehrmals retten. Dann aber leistete sich der Kaufbeurer Lewis ein dummes Foul und kassierte für eine Strafe. Die Füchse konnten zwar mit der Überzahl lange nichts anfangen, aber vier Sekunden vor Ablauf fiel dann doch der Führungstreffer für die Füchse. Owens hatte Geschossen, Schmidt dem Torwart die Sicht verdeckt und beim Abpraller den Verteidiger gestört, Lennartsson den freien Puck ins Tor befördert (19.). Positiv könnte man sagen, dass bei den Füchsen spielerisch vielleicht nicht viel zusammenlief, sie sich aber reingekämpft hatten und effizient waren.

Das zweite Drittel begann mit einem Abfälscher von Füchse-Stürmer an die Torlatte. Da war viel Pech dabei. Es folgte eine Überzahl für die Füchse, die sie aber ausgesprochen schwach spielten, ohne einen Torschuss. Auf der anderen Seite, vor dem eigenen Tor, fehlten dann die Zuordnung und auch der unbedingte Wille,das Gegentor zu verhindern. Nach einem Schuss fiel die Scheibe vor dem Tor herunter, Joona Karevaara konnte Kessler den Puck ohne große Gegenwehr (weder gegen den Körper noch gegen den Stock) zum Ausgleich ins Netz befördern. Das Spiel litt danach unter den vielen Fehlpässen. Trotzdem kamen die Füchse zur erneuten Führung. Geiseler schlenzte den Puck Richtung Tor. Torwart Vajs war die Sicht genommen, die Scheibe schlug unter der Torlatte ein. Die Schiedsrichter überprüften danach im Videobeweis, ob es vielleicht ein Abfälschen über Schulterhöhe gegeben hat, gaben dann aber das Tor.

Das Schlussdrittel begann mit klar überlegenen Gästen und einem überragenden Kessler im Füchse-Tor, der mehrfach rettete, gegen den allein vor ihm auftauchenden Blomquist nach 30 Sekunden, nach einem katastrophalen Fehler von Mücke gegen zwei Kaufbeurer und auch mit der Maske. Beim Ausgleich, einem Schuss von der Blauen Linie in Füchse-Unterzahl, war ihm die Sicht verdeckt. Erst in den letzten zehn Minuten befreiten sich die Füchse wieder und verzeichneten durch Tegkaev und Schmidt noch zwei gute Chancen.

In der Verlängerung waren die Gäste am Drücker, Kessler hielt mehrfach stark, bis sie eine Strafe für ein ungeschicktes Beinstellen kassierten. Aus der 4:3-Überzahl machten die Füchse zu wenig, aber nach deren Ende unterlief den Gästen der entscheidende Aufbaufehler. Boiarchinov schaltete schnell, scheiterte erst mit seinem Schuss, legte den Abpraller aber sofort quer vor das Tor, wo Tegkaev keine Mühe hatte, den Puck ins leere Tor zu schieben. Die Füchse und ihre Fans jubelten endlich wieder über einen hart erkämpfen Sieg. Aus den Lautsprechern erklang passenderweise: „Oh, wie ist das schön. Das hat man lange nicht gesehn …“

Statistik

Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 4:3 n. V. (2:1, 1:1, 0:1)

0:1 Sami Blomqvist 6:01 (Assist: Karevaara)

1:1 Andre Mücke 6:37 (Eriksson, Boiarchinov)

2:1 Viktor Lennartsson 18:47 (Überzahl, Owens, Schmidt)

2:2 Joona Karevaara 25:17 (Ketterer) - EQ 05:17

3:2 Roberto Geiseler 36:44 (Owens, Neuert)

3:3 Charlie Sarault 44:29 (Überzahl, Blomqvist)

4:3 Artur Tegkaev 63:22 (Boiarchinov)

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Owens, Bär – Hoffmann, Mücke – Geiseler, Mund

Sturm: Just, Schmidt, Tegkaev – Lennartsson, Eriksson, Boiarchinov – Warttig, Götz, Neuert– Stöber

ESV Kaufbeuren

Tor: Vajs

Verteidigung: Ketterer, Monteith – Osterloh, Koziol – Haase, Reinig

Sturm: Blomquist, Sarault, Karevaara – Schmidle, Laaksonen, Thiel– Lewis, Thomas, Oppolzer – Wohlgemuth

Schiedsrichter: Razvan Gavrilas, Sven Fischer

Strafen: Weißwasser 4, Kaufbeuren 8 + 10 Lewis

Zuschauer: 1 815

