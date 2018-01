Oh, Baby! 2017 kamen im Landkreis weniger Kinder zur Welt als 2016. Bei den Vornamen folgen viele Eltern einem Deutsch-Trend.

Lea, Lena und Anna? Oder doch Leon, Moritz und Theo? Vornamen sagen viel mehr über ein Kind aus als nur sein Geschlecht. Auch das Jahr und der Ort der Geburt lassen sich dank der Namenstrends zumindest ungefähr schätzen. © dpa

Meißen. Die Jungen hatten die Nase vorn im vergangenen Jahr: Sowohl im Elblandklinikum Meißen als auch in Riesa kamen 2017 mehr Jungen als Mädchen zur Welt. Insgesamt wurden im Landkreis aber weniger Kinder geboren als noch 2016: Waren es damals 1 344 Neugeborene, kamen im vergangenen Jahr nur 1 236 Kinder in den beiden Kliniken zur Welt.

Geburtenstatistik Meißen 2017 Geburten: 635 Neugeborene: 638 (2016: 719) Zwillingsgeburten: 3 Geburtenreichster Monat: September Monat mit wenigsten Geburten: November Hebammen im Krankenhaus: 8 Kreißsäle: 3 Kaiserschnittrate: 23,9 Prozent (Sachsen 24 Prozent; Deutschland 30 Prozent)

Geburtenstatistik Riesa Geburten: 593 Neugeborene: 598 Zwillingsgeburten: 5 Geburtenreichster Monat: Dezember Monat mit wenigsten Geburten: Mai/November Hebammen im Krankenhaus: 12 Kreißsäle: 3 Kaiserschnittrate: 16,5 Prozent (Sachsen 24 Prozent; Deutschland 30 Prozent)

Beliebteste Vornamen in Meißen 2017 zurück 1 von 2 weiter Mädchen: 1. Lea 2. Lena 3. Anna 4. Emma 5. Melina 6. Sophia 7. Linda 8. Hanna 9. Emilia 10. Florentine Jungen: 1. Emil 2. Ben 3. Oskar 4. Jonas 5. Felix 6. Henry 7. Moritz 8. Linus 9. Matteo 10. Paul

Beliebsteste Vornamen Riesa 2017 zurück 1 von 2 weiter Mädchen: 1. Frieda 2. Lea 3. Mathilda 4. Lisa Marie 5. Ella 6. Klara 7. Leonie 8. Charlotte 9. Mara 10. Amelie Jungen: 1. Leon 2. Moritz 3. Theo 4. Karl 5. Max 6. Fritz 7. Julian 8. Lukas 9. Noah 10. Maximilian

Bei den Vornamen besinnen sich die Eltern sowohl in Riesa als auch in Meißen weiterhin auf alte deutsche Namen: So heißen Jungen zum Beispiel Theo, Karl, Max, Oskar oder Fritz, Mädchen wurden besonders häufig Lea, Frieda, Anna oder auch Mathilda genannt.

„Altdeutsche Namen sind seit etwa zehn Jahren wieder im Kommen“, sagt Gabriele Rodríguez von der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. Sie werden außerdem immer kürzer. Etwa alle 100 Jahre würden sich Trends bei den Vornamen wiederholen. „Wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts besinnen sich auch jetzt wieder viele auf deutsche Traditionen“, so Rodríguez. Dabei seien viele vermeintlich deutsche Namen gar nicht deutsch. Da es auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands Formen lateinischer oder hebräischer Namen schon lange gibt, würden viele mit Paul eben nicht mehr Paulus und mit Max nicht mehr Maximilian verbinden. „Karl, Oskar, Emil hingegen sind alte deutsche Namen.“

Den meisten Eltern sei die Bedeutung eines Namens übrigens nicht vordergründig wichtig. Eher gehe es um einen angenehmen Klang und darum, dass der Vorname zum Familiennamen und zu den Geschwistern passe. Dass im ost- und mitteldeutschen Raum Sophie, Marie, Annie und Leni Dauerbrenner sind, interpretiert Gabriele Rodríguez so: Sie seien die Nachfolger der beliebten DDR-Namen auf „-y“: Peggy, Mandy, Romy und Ronny.

Gabriele Rodríguez: Namen machen Leute. Wie Vornamen unser Leben beeinflussen.

Verlag Komplett-Media, 248 Seiten, 19,99 Euro.

