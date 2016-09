Oft mit Bus und Bahn unterwegs Die Übergangsstelle am Bahnhof gibt es seit zehn Jahren. Genug Zeit für eine VVO-Zwischenbilanz.

Der Bahnhof in Pulsnitz wird von vielen genutzt. © Matthias Schumann

Seit zehn Jahren ist die Übergangsstelle am Bahnhof Pulsnitz in Betrieb. In ihren Bau investierten Freistaat, Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Stadt gemeinsam 1,2 Millionen Euro. „Mit der Bilanz sind wir zufrieden“, sagt Bürgermeisterin Barbara Lüke. „Besonders der heute täglich zu 100 Prozent ausgelastete Park+Ride-Platz zeigt, dass die Investition richtig war.“ Montags bis freitags nutzen derzeit täglich rund 500 Fahrgäste die Städtebahn Sachsen. An Sonnabenden steigen 300 Reisende ein oder aus, an Sonntagen rund 120.

Durch den im Dezember 2015 eingeweihten Haltepunkt Pulsnitz Süd sind die Zahlen leicht gesunken: Die neue Station hat dem Bahnhof rund 20 Prozent an Fahrgästen gekostet: „Da der neue Halt für einige Pulsnitzer näher liegt, konnten wir auch Fahrgäste hinzugewinnen,“ so Holger Dehnert, Leiter der VVO-Abteilung Verkehr. „Die Gesamtzahl der Ein- und Aussteiger an Wochentagen liegt nun bei 640 und damit deutlich über dem Vorjahreswert.“ In den zehn Jahren haben jene Pendler, die auf den Zug umgestiegen sind, rund 106 000 Autofahrten vermieden. Insgesamt haben seit der Investition mehr als 1,9 Millionen Fahrgäste die Übergangsstelle genutzt. Heute verbindet die Städtebahn Sachsen Pulsnitz im Stundentakt mit Kamenz und Dresden. (szo)

zur Startseite