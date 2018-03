Offizieller Start im neuen Modehaus Pünktlich zum Frauentag soll alles fertig sein.

Petra Funke ist die Inhaberin vom neuen Exquisit Modehaus. © Arvid Müller

Radebeul. Das neue Geschäft mit dem Namen „Exquisit Modehaus Vier Jahreszeiten“ lädt am Donnerstag zur offiziellen Eröffnung ein. Zwar standen die Türen an der Ecke von Haupt- und Meißner Straße auch in den letzten Wochen schon offen. Noch wurde im Geschäft von Petra Funke aber umgebaut und renoviert. Pünktlich zum Frauentag soll nun alles fertig sein.

Zielgruppe des Geschäfts ist die Frau ab Mitte 40, die nicht im Internet bestellen, sondern sich vor Ort beraten lassen will, sagt Petra Funke. Sie führt Mode in den Größen 36 bis 50. Die Inhaberin hatte bereits 30 Jahre lang ein Modehaus im Emsland, bevor sie nach Radebeul kam. Der Start in der Lößnitzstadt sei bisher gut verlaufen, sagt sie. Das neue Geschäft habe sich über die Mundpropaganda schnell herumgesprochen. Tröpfchenweise kamen die ersten Neugierigen. Vor allem der Wochenmarkt freitags locke auch viele Kunden ins Geschäft. Zum offiziellen Start an diesem Donnerstag begrüßt die Inhaberin die Gäste mit Sekt und Häppchen. Das Modegeschäft hat künftig unter der Woche von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonnabend bis 12 Uhr. (SZ/nis)

