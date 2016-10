Offiziell Oldtimer Trabis dürfen 2016 das letzte Mal an der Lausitz-Rallye rund um Boxberg teilnehmen. Auch um die Fahrer zu schützen.

Sven Unger und Falk Moritz wechseln für das Team Grimm und Jungnickl am Freitagnachmittag die Reifen vom Rallye-Trabant. Für das Team heißt es am Wochenende Abschied nehmen von der Lausitz-Rallye. Der Zweitakter geht in diesem Jahr zum letzten Mal an den Start. © Jens Trenkler

Die Trabant-Fahrer bei der Lausitz-Rallye standen am Freitagnachmittag im Regen. Das beschreibt ihre Stimmung sehr gut. Denn für die Motorsportler ist das Rennwochenende mit reichlich Wehmut verknüpft. Sie gehen in Boxberg das letzte Mal an den Start. Denn der Deutsche Motorsport Bund hebt die Gruppe H, in der die Rennpappen in den vergangenen Jahren angetreten sind, auf. „Das ist ein Einschnitt. Er betrifft aber nicht nur die Trabants“, sagt der Sprecher des Verbands, Michael Kramp.

Die Gruppe H ist keine Profiklasse. Sie hat vielmehr Hobbyschraubern relativ viele Freiheiten geboten, um aus alten Autos mehr herauszuholen. Das sei von den Teams auch eifrig genutzt worden, berichtet Michael Kramp. Nicht nur Trabis sind mit neuen Getrieben und Motoren ausgestattet worden. Mit den hochgezüchteten Wagen ist der Deutsche Motorsport Bund schon länger nicht mehr zufrieden gewesen. „Die Autos waren super schnell“, sagt Michael Kramp. Das sei mehr und mehr zu einem Problem für die Sicherheit geworden. Gerade im Rallyesport, wo über Stock und Stein gefahren werde.

Thomas Grimm und Aaron Jungnickl aus Chemnitz können das Aus für ihren Trabant nicht ganz nachvollziehen. Sie würden gerne weiter an Rallyes teilnehmen. Sie überlegen nun, ob sie künftig im Ausland an den Start gehen. Eine Einladung aus Lettland gibt es schon. Nun wollen sie sich nach vielen tollen Jahren aber erst mal von der Lausitz-Rallye verabschieden. „Am Sonnabend geben wir dann noch eine Party und dann ist Ende Gelände“, kündigen sie an.

Doch bedeutet die Entscheidung des Deutschen Motorsport Bundes, die schon länger feststeht, nun das Aus für alle Trabis auf deutschen Rallye-Rennstrecken? Nein, erklärt Sprecher Michael Kramp. Denn die Zweitakter können künftig in den historischen Klassen starten. Das setze aber voraus, dass viele der hochgezüchteten Rennpappen wieder originalgetreu zurückgebaut werden. „Wer bei einer historischen Rallye starten will, dessen Wagen muss auch einem Original von damals entsprechen“, stellt er klar. Selbstverständlich müssen einzelne Bauteile neu sein. Aber Motor wie Fahrwerk dürfen nicht abweichen.

Laut Michael Kramp wären solche historischen Rennen theoretisch auch bei der Lausitz-Rallye denkbar. Er hält den Trabant 601 für ein günstiges Fahrzeug, um an historischen Rennen zu fahren. Denn obwohl der Wagen seit 1990 nicht mehr gebaut wird, sind noch immer viele Ersatzteile dafür erhältlich. Im Westen der Republik würde hingegen die erste Generation des VW Golf immer häufiger bei historischen Rallyes gesichtet. Viele der 14 Trabant-Teams, die bei der diesjährigen Lausitz-Rallye an den Start gegangen sind, blicken selbst noch in eine ungewisse Zukunft. „Wir werden unser Auto nach dieser Saison erst mal in die Garage stellen und abwarten“, sagt die Fahrgemeinschaft Christian Strauß und Ralf Eckl aus Langenwetzendorf in Thüringen angehen. Auch sie sind in der Vergangenheit immer gerne in der Oberlausitz an den Start gegangen.

Auch in der Boxberger Publikumsgunst haben die Rennpappen weit oben gestanden. Doch wie gefährlich das Rasen mit den Zweitaktern ist, beweisen Unfälle. Trabantfahrer sind in den vergangenen Jahren viel häufiger bei Rallyes in Deutschland ums Leben gekommen als andere. Nahe Zwickau sind 2006 bei einer Rallye zwei Trabantfahrer in den Tod gerast. 2008 stirbt bei einer Rallye im thüringischen Pößneck eine Beifahrerin in einem verunglückten Trabant. Rallyefahren gehört zu den gefährlichsten Sportarten der Welt gehört. Der Trabant ist aufgrund seines Chassis aus Kunststoff schon immer gegenüber anderen Autos im Nachteil gewesen.

Da der Trabant 601 seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr gebaut wird, ist es ohnehin nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ihm die Homologation entzogen wird. Im Rennsport ist es üblich, dass Hersteller auch straßenzugelassene Maschinen eines Modells bauen müssen, um eine solche Genehmigung für eine Rennserie zu erhalten.

