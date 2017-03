Offensive gegen die Blaualgen Der Bautzener Stausee soll künftig länger zum Baden einladen. Dafür testet die Landestalsperrenverwaltung eine neue Idee. Der Zeitpunkt ist günstig.

Es wiederholt sich jedes Jahr: Spätestens, wenn im August die Sommerhitze brütet, ist das Schwimmvergnügen im Bautzener Stausee vorbei. Das Wasser hat sich in ein sattes Grün verfärbt und Warnschilder des Gesundheitsamtes raten die Besucher vom Baden ab. Zum Verdruss der Stadt, die eigentlich ihren See als Naherholungsgebiet entwickeln will, wird man der Algenblüte einfach nicht Herr. Doch jetzt steht die Landestalsperrenverwaltung kurz vor einem Durchbruch.

Das Problem: Ständig Ärger mit den Blaualgen

„Das Thema Blaualgen beschäftigt uns seit den 80er Jahren, und den Stein der Weisen hat noch keiner gefunden“, sagt Sebastian Fritze, Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) Betrieb Spree-Neiße. Erreicht das Wasser im Bautzener Stausee 15 bis 18 Grad, bleibt es dabei sonnig und haben einige Sommergewitter das Wasser zuvor gut durchmischt und so die nährstoffreichen unteren Zonen nach oben gebracht, dann fühlen sich die Blaualgen richtig wohl. Diese Algen, auch Cyanobakterien genannt, bringen nicht nur das Ökosystem eines Gewässers gehörig durcheinander und können bei massenhaftem Auftreten den Fischbestand gefährden. Einige Blaualgenarten sind in der Lage Gifte zu bilden, die bei Menschen zu Hautreizungen, allergischen Reaktionen und Durchfallerkrankungen führen können.

Die ersten Versuche: Mit Chemie die Bakterien ausgehungert

In den vergangenen Jahren gab es von der Landestalsperrenverwaltung einige Vorstöße, den übermäßigen Wachstum der Algen zu unterbinden. „Wir haben mehrere Versuche mit dem Fällmittel Aluminiumsulfat gemacht“, berichtet Fritze. Mit dieser chemischen Verbindung lässt sich die wichtige Nahrungsgrundlage der Blaualge neutralisieren – der Phosphor. Da aber über die Zuflüsse ständig neuer Phosphor in den Stausee gespült wird, hat diese Methode nur kurzfristigen Erfolg. „Das kann man aber nicht jedes Jahr machen, das wird zu teuer“, erklärt der Talsperren-Chef. Bewährt hat sich die Methode dennoch bei der Talsperre Quitzdorf, wo das Gewässer im Schnitt nur zweieinhalb Meter tief ist.

Die neue Idee: Den Algen das warme Wasser abgraben

Im Regelfall ist Bautzens Stausee in der Tiefe deutlich kälter als an der Oberfläche. Doch weil die Landestalsperrenverwaltung im Sommer kaltes Tiefenwasser in wasserarme Flüsse und Bäche speist, durchmischen sich im See schneller die kalten, nährstoffreichen Wasserzonen mit dem warmen Oberflächenwasser. Im Ergebnis wird das Algenwachstum befeuert. Deshalb will die LTV die Strömungsleittechnik umbauen, sodass man nicht einfach nur den Stöpsel zieht, sondern das kalte Tiefenwasser möglichst im See belässt. „Stattdessen soll das warme Wasser von oben abgezogen werden“, erklärt Fritze.

Die Planung: Forscher des Helmholtz-Institutes sind dabei

Bereits vor sieben Jahren wurden im Rahmen einer Diplomarbeit die Strömungsverhältnisse im See modelliert. Als die Idee immer mehr zu einem wissenschaftlichen Projekt reifte, holte sich die LTV mit dem Helmholtz-Institut für Seenforschung gestandene Experten an Bord. Unter anderem mit Hilfe von Messbojen sammelten die Wissenschaftler seit 2012 bis heute jede Menge Daten, bevor man den Schritt zur Umsetzung wagte. „Dieses Jahr geht es los“, sagt der Talsperren-Chef. Mitte September soll die Wasserentnahmeanlage eine zweite höhere Öffnung bekommen, durch die dann gezielt warmes Oberflächenwasser abgeleitet werden kann.

Die Umsetzung: Bauarbeiten starten im September

Aller zehn bis 15 Jahre muss die Beschichtung der Stauseedämme erneuert werden. Im September ist es wieder so weit. Weil dafür der Wasserspiegel um einige Meter abgesenkt wird, kann so zeitgleich mit weniger Aufwand an der Wasserentnahmeanlage gebaut werden. „Die Taucher müssen dann nicht so tief runter“, nennt Fritze einen großen Vorteil. Rund 600 000 Euro investiert die LTV in die neue Wasserentnahmeanlage. Funktioniert sie, wäre das massive Algenproblem auf längere Zeit behoben. Schon im nächsten Sommer könnte durchgängig gebadet werden. „Es gibt aber keine Garantie, dass gar keine Baualgenblüte mehr kommt“, betont der Talsperren-Chef.

