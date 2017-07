Offener Brief an die Kanzlerin Laut SPD greift Angela Merkel die Demokratie an. Ihre Taktik sei eine „asymmetrische Demobilisierung“. Doch was ist das überhaupt? SZ-Redakteur Marcus Thielking fragt nach - und zwar ganz oben.

Liebe Angela Merkel!

Können Sie mir das bitte noch mal mit der asymmetrischen Demobilisierung erklären? Das hat Ihnen der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vorgeworfen, und er meinte sogar, das sei ein „Angriff auf die Demokratie“. Starker Tobak. Also, wenn ich’s richtig verstanden habe, dann bedeutet asymmetrische Demobilisierung, dass man als Politiker einfach immer nur sagt: „Mir doch egal, macht, was ihr wollt“, und dafür wird man ständig wiedergewählt. Man nimmt dem Gegner die Luft raus. Die Leute mögen’s nämlich nicht so, wenn Politiker sich dauernd streiten oder gegenseitig ärgern.

Und genauso haben Sie es jetzt auch bei der Ehe für alle gemacht. Die Kanzlerin sagt: „Mir doch egal, macht, was ihr wollt“ – und schwupp, dürfen Homosexuelle auch in Deutschland heiraten. Keine Angst, liebe Erzkonservative in Sachsen und Bayern: Wir schaffen das.

Was ich übrigens merkwürdig fand, war diese Formulierung, die dabei jetzt immer wieder in den Nachrichten zu hören und zu lesen war: „Merkel gibt die Abstimmung im Bundestag frei.“ Hab ich was verpasst? Muss das Parlament erst die Kanzlerin fragen, bevor es abstimmen darf? Wieso dann eigentlich überhaupt noch abstimmen? „Merkel erlaubt Homo-Ehe“ – wäre das nicht zutreffender formuliert?

In Irland gab’s vor ein paar Jahren eine Volksabstimmung darüber, und eine große Mehrheit der Iren wollte die Ehe für alle. Laut Umfragen ist das auch in Deutschland so. Trotzdem regen sich jetzt die „Volksverräter“-Rufer mal wieder am lautesten auf. Es ist aber auch verwirrend. Die Kanzlerin verrät das Volk, indem sie etwas macht, was das Volk will, aber eben ohne es vorher zu fragen. So war es auch beim Atomausstieg und bei der Hilfe für Flüchtlinge. Ich glaube, so langsam kapiere ich, wie asymmetrische Demobilisierung wirklich funktioniert.

Ich fasse den politischen Streit der vergangenen Tage noch mal in kurzen Worten zusammen. Schulz: „Menno, die Merkel will nicht mit uns spielen.“ Merkel: „Mir doch egal, macht, was ihr wollt.“ SPD: „Dann stimmen wir jetzt ab, ätschibätschi!“ CDU/CSU: „Ey, ihr seid voll gemein!“ SPD: „Nänänänänäää!“ Echt, so macht Politik total Spaß.

Könnten wir auf diese Weise nicht endlich auch die Rentenreform durchziehen? Ich meine, seit Jahrzehnten reden die Politiker sich den Mund fusselig, aber das Problem ist immer noch nicht gelöst. Hier müssten Sie mal wieder ein Machtwort sprechen, Frau Bundeskanzlerin, beziehungsweise eben kein Machtwort: „Mir doch egal …“ Und schwupp, wird die Abstimmung im Bundestag freigegeben.

Dazu passend wurde nun auch noch der CDU-Slogan für den Wahlkampf enthüllt: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“ Laut Wörterbuch bedeutet die Wendung „gut und gerne“ so viel wie „wenigstens“: Zum Konzert kamen gut und gerne 20 000 Fans … Dann heißt Ihr Slogan nichts anderes als: „Für ein Deutschland, in dem wir wenigstens leben.“ Na, dafür wähle ich Sie gern.

Ihr Marcus Thielking

