Offener Brief an den Ministerpräsidenten Für den Meißner Stadt- und Kreisrat Andreas Graff von den Linken ist das Geschehen in der Plossenkurve ein Skandal.

Immer wieder bleiben Lkw in der Plossenkurve hängen. © Claudia Hübschmann

Weil immer wieder Lkw in der Haarnadelkurve der S 177 am Plossen hängen bleiben und damit Gefahr für Leib und Leben der Bürger bestehen könnte – etwa durch Gefahrguttransporter – wandte sich der Linken-Abgeordnete Andreas Graff nun in einem offenen Brief an Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU): „Bis zum heutigen Tag hat unser gewählter Vertreter, als Stadt- und Kreisrat zu unserer Beschwerde, die den Willen und Ärger von Bürgerinnen und Bürger zu den Ereignissen auf dem Plossen S 177 durch Bewohner und Kraftfahrer deutlich zum Ausdruck bringen, keine Antwort erhalten“, heißt es darin.

Das sei ein deutlicher Verstoß gegen Recht und Gesetz. „Deshalb fordern wir von der Staatsregierung, dass die Verantwortlichen für ihre völlig ungenügend wahrgenommene Verantwortung zum Schutze von Menschenleben, wie z. B. durch den Chef des Landesamtes für Straßenwesens und Verkehr, Herrn Wohsmann, zur Verantwortung gezogen werden.“

Tillich wird aufgefordert, das Problem in der Kabinettssitzung auf die Tagesordnung zu setzen. Über eine Reaktion des Ministerpräsidenten auf das Schreiben ist bislang noch nichts bekannt. (SZ)

zur Startseite