Offener Brief an den kleinen Prinzen Bei der Ankunft in Berlin am Mittwoch reibt sich Prinz George müde die Augen. Staatsbesuch ohne Etikette? Nein, der Vierjährige zeigt doch nur, dass es manche Erwachsene auch nicht besser können.

Der britische Prinz William, seine Frau Herzogin Kate und Sohn Prinz George kommen am 19. Juli in Berlin auf dem Flughafen Tegel an. © dpa

Lieber Prinz George!

Erst mal herzlichen Glückwunsch, Kleiner, Du wirst an diesem Sonnabend vier Jahre alt. Kinder, wie die Zeit vergeht! Als Du zur Welt kamst, war Großbritannien noch festes Mitglied der EU, Barack Obama war US-Präsident, und auch sonst war die Welt voll in Ordnung. Es ist schon eine verrückte Zeit, in die Du hineingeboren wurdest. Um ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten, haben Deine Eltern, Prinz William und Herzogin Kate, diese Woche Deutschland besucht. Du und Deine zweijährige Schwester Charlotte wart natürlich auch dabei. Aber Ihr saht ganz schön müde aus. Als Ihr in Berlin aus dem Flugzeug gestiegen seid, hast Du Dir erst mal ganz doll die Augen gerieben. Süß. Die Boulevardpresse war auch ganz entzückt: „Endlich neue Fotos vom kleinen Grummel-Prinzen!“, schrieb die Zeitschrift Bunte – weil Du auch sonst bei Staatsbesuchen immer so genervt aussiehst. Dabei hast Du doch total recht: Staatsbesuche sind voll ätzend, ey.

Ich fände es schön, wenn Politiker bei ihren Gipfel-Treffen nicht immer so steif lächeln würden, sondern einfach so gucken, wie sie sich gerade fühlen: Donald Trump streckt die Zunge raus, die britische Premierministerin Theresa May heult, Putin zeigt den Stinkefinger, Angela Merkel hat die Augen zu und schläft. Wie sang Herbert Grönemeyer? „Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende …“ Aber Vorsicht: Natürlich wissen wir alle, dass auch Kinder kleine Tyrannen sein können. Das Weiße Haus wird ja gerade wie von einem Vierjährigen regiert, und ich habe so meine Zweifel, ob das alles dem Trübsinn ein Ende bereiten wird.

Oder schauen wir uns an, wie sich die Politiker bei Dir zu Hause in Deinem Land aufführen: der reinste Kindergarten. Da wird gekratzt und gehauen, gebissen und gespuckt. Und Deine Uroma, die Königin, wirkt in letzter Zeit oft wie eine leicht genervte, etwas müde Mutter, die zwischendurch immer mal wieder ihre Rotzgören zur Ordnung rufen muss. Ja, wenn man so will, ist zurzeit die ganze Weltpolitik ein einziger Sandkasten: Menno, der Wladimir hat mir meine Schaufel weggenommen, mit dem spiel’ ich nicht mehr! Abdullah und Fatima sollen weggehen, das ist unser Spielplatz. Mama!! Der Erdogan hat gesagt, du bist ’ne dumme Kuh. Bäbäbäbäbäääh: Was man sagt, das ist man selbst …

Also, vergessen wir Grönemeyer: Gebt wieder den Erwachsenen das Kommando, bitte, bitte! Dem Wahnsinn ein Ende. Und Du, kleiner George, lass Dir ruhig Zeit mit dem Erwachsenwerden. Falls Du diesen Brief aufhebst und ihn eines Tages, wenn Du selbst König sein wirst, noch mal in die Hände bekommst, dann tu mir einen Gefallen: Komm uns in Deutschland besuchen, lass Dich auf dem Flughafen mit großem Staatsempfang begrüßen, schreite den roten Teppich entlang – und dann reib Dir einfach noch mal so süß die Augen. Die Welt wird aus dem Häuschen sein.

Dein Marcus Thielking

Der Offene Brief ist eine Rubrik im Wochenendmagazin der Sächsischen Zeitung

