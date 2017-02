Offene Wunden Auch nach über 25 Jahren lebt der Krieg in den Köpfen der meisten Einwohner von Vukovar noch immer fort. Eine junge Frau streitet für die Aussöhnung in der kroatischen Stadt.

Der zerstörte Wasserturm von Vukovar ist Symbol und Mahnmal des Beginns der Jugoslawien-Kriege. © mauritius images

Der Kroatienkrieg hat ihr Leben bestimmt, aber dennoch hat das einstige Flüchtlingskind keine Erinnerung an ihn. Sie sei erst ein Jahr alt gewesen, als der Krieg vor einem Vierteljahrhundert über ihre Geburtsstadt kam, erzählt im Cafe „Display“ in Vukovar die 26-jährige Biljana Gaca: „Ich kann nur wiedergeben, was mir meine Eltern und Großeltern erzählten.“ Bis zuletzt habe ihre Familie im Sommer 1991 gehofft, dass der Krieg nicht kommen werde: „Mein Vater verstand sich als Pazifist, wollte sich als Angehöriger der ruthenischen Minderheit in den Konflikt nicht reinziehen lassen. Er hoffte, dass Jugoslawien sich wenigstens friedlich trennen würde, falls es nicht überdauern könnte.“

Der in der Schuhfabrik im Vorort Borovo beschäftigte Familienvater sollte sich wie viele im auseinanderstrebenden Vielvölkerstaat täuschen: Die Belagerung und die Zerstörung von Vukovar sollten vor gut einem Vierteljahrhundert zum frühen Symbol und unheilvollen Vorboten der folgenden Schrecken der Jugoslawien-Kriege werden. Zwei Monate nach der kroatischen Unabhängigkeitserklärung hatten die jugoslawische Volksarmee (JNA) und serbische Milizen Ende August 1991 mit dem Angriff auf die Vielvölkerstadt begonnen.

Erst als die ersten Granaten in die Dächer der schmucken Barockstadt einschlugen, habe ihre Mutter sie und ihren fünfjährigen Bruder zunächst zu einer Tante nach Zagreb in Sicherheit gebracht, später sei auch noch der Vater gefolgt, berichtet die schlanke Kroatin: „Nur meine Großeltern wollten die Wohnung in Borovo nicht verlassen – und blieben bis zum Schluss in der Stadt.“

Nur noch wenige durchsiebte Häuserfassaden und die im wiederaufgebauten Schloss Eltz hängenden Museumsfotos von durch Schuttberge ziehenden Flüchtlingen zeugen heute noch von der völligen Zerstörung der Stadt. Drei Millionen Granaten prasselten im Herbst 1991 fast drei Monate lang auf Vukovar – und verwandelten die Donaustadt in ein wüstes Trümmerfeld. 87 Tage lang hielten die Verteidiger gegen die erdrückende Übermacht stand. Am 18. November 1991 fiel die Stadt. Über 2 000 Menschen verloren ihr Leben, 4 000 wurden verletzt, mehr als 22 000 Bewohner vertrieben.

Zagreb, Korcula, Slavonski Brod und Osijek – fast lakonisch zählt Gaca die Stationen der neunjährigen Flüchtlingsodyssee ihrer Familie auf. In beengten Notunterkünften hätten ihre Eltern den Kindern stets von „Klein-Wien“ vorgeschwärmt, erinnert sich Biljana: „Sie sehnten sich immer danach, zurückzukehren. Vukovar erschien mir wie eine Stadt im Traum.“

Erst als die Familie nach jahrelanger Wartezeit im Jahr 2000 eine vorläufige Wohnung zugewiesen erhielt, kehrte sie im Alter von zehn Jahren endlich in ihre gelobte Geburtsstadt zurück: „Die Eltern und Großeltern waren überglücklich. Für mich war die Ankunft in der Ruinenstadt ein Schock. Ich fragte nur, warum die Häuser so zerrissen seien.“

Die meisten Spuren des Kriegs sind in Vukovar längst getilgt. Doch „die Nachkriegszeit dauert und dauert – und scheint kein Ende zu nehmen“, klagt die seit zwei Jahren für die sozialdemokratische SDP im Stadtrat sitzende Gaca. Ob bei dem Dauerstreit um die zweisprachigen, von den Kriegsveteranen immer wieder zerstörten Amtsschilder mit den serbisch-kyrillischen Schriftzeichen oder bei den oft vor Wahlen aufgeheizten Spannungen zwischen der kroatischen Mehrheit und der serbischen Minderheit: Der kalte Frieden erweist sich in Vukovar oft als brüchig. „Der Krieg lebt noch stets in den Köpfen. Und wenn die Leute hungrig sind, sind sie leicht zu manipulieren“, seufzt die Frau mit dem Kurzhaarschnitt: „Und an den Schulen sind Serben und Kroaten leider noch immer getrennt.“

Schon als Zehnjährige sollte die Heimkehrerin die Folgen des fatalen Schulsystems von Vukovar am eigenen Leib erfahren. „Cao, ich bin Biljana“, stellte sie sich in ihrer neuen Klasse vor. Tagelang habe danach niemand mit ihr sprechen wollen, bis sie eine Lehrerin darüber aufklärte, dass sie den „falschen“ Gruß verwendet habe. In Vukovar würden sich nur Serben mit „Cao“ begrüßen, Kroaten hingegen mit „Bok“.

„Ich fand es schrecklich, dass man über einen Gruß identifiziert wurde. Im 30 Kilometer entfernten Osijek hatte ich mal so oder so gegrüßt – ohne Probleme. Und hier standen Serben und Kroaten selbst in den Pausen stets in der anderen Ecke des Schulhofs, denn niemand wollte Ärger mit seinen Mitschülern.“

Schon im Alter von 14 Jahren schloss sich Biljana der Initiative „Europäisches Haus Vukovar“ an, die sich für Aussöhnung und die Heilung der Kriegswunden starkmacht: „Dort lernte ich Jugendliche anderer Abstammung kennen – und konnte selbst erfahren, dass der andere kein Feind, sondern ein ganz normaler Mensch ist.“ Sei es bis vor sieben, acht Jahren in Vukovar noch verpönt gewesen, als Serbe oder Kroate in ein „falsches“ Café zu gehen, so sei der Umgang zumindest zwischen Jugendlichen entspannter – und gebe es nun auch mehrere „gemischte“ Sportvereine, berichtet die Diplom-Politologin: „Die Jungen gehen nun miteinander aus und um, ohne irgendwelche Probleme.“

Doch das Problem in Vukovar sei „das Fehlen des politischen Willens zur Versöhnung“, so Gaca: „Den politischen Eliten passt der jetzige Zustand der Teilung am besten.“ Vor allem die konservative HDZ setze in der Stadt, aber auch landesweit, die Erinnerung an den Krieg und das Schicksal von Vukovar mit patriotischen Tönen noch stets als Mittel zur Wählermobilisierung ein. In der Stadt sei auch der Partei der serbischen Minderheit an dem Festhalten am getrennten Schulsystem gelegen: „Das sichert ihr die Möglichkeit, an den Schulen und Kindergärten die eigenen Leute zu beschäftigen. Aber die langfristigen Folgen dieses Systems der Segregation sind für die Kinder fatal.“

Natürlich nimmt die engagierte Friedensaktivistin jedes Jahr an den offiziellen Gedenkfeiern zum Fall von Vukovar teil: „Man muss doch aller Opfer gedenken, auch denen der Serben, damit sich das nie wieder wiederholt.“ Dennoch verfolgt sie den jährlichen Gedenktourismus und Medienrummel um Vukovar mit erheblichem Unbehagen: „364 Tage im Jahr wird die Stadt von der Politik und den Medien ignoriert. Manche wollen offenbar, dass Vukovar eine Stadt der Gräber bleibt, in die man nur kommt, um niederzuknien und für die Toten zu beten.“

Doch nicht der überstandene Krieg, sondern fehlende Jobs und Perspektiven sowie die anhaltende Abwanderung aus ganz Slawonien seien heute für die auf 22 000 Einwohner geschrumpfte Bevölkerung das größte Problem. „Die Häuser sind wieder aufgebaut, aber Mauern kann man nicht essen – und von der Liebe zu seiner Stadt nicht leben“, sagt die arbeitslose Jung-Akademikerin: „Ich kenne viele junge Leute, die als Kinder nach dem Krieg unter großen Mühen wieder nach Vukovar zurückkamen – und dann nach Irland oder Deutschland ausgewandert sind, weil sie hier einfach keinen Lebensunterhalt finden können.“

Für die Verbitterung der Kriegsveteranen hat die junge Stadträtin zwar Verständnis – plädiert aber gerade deshalb für den ständigen Dialog. Denn die Reduzierung von Vukovar auf eine Symbolstadt des Gedenkens und das stete Aufwärmen ihrer Geteiltheit sei für diese „fatal“: „Wir können uns nicht selbst als Kriegsstadt konservieren, sondern müssen im Heute leben.“

Es sei in Vukovar nicht alles „schwarz“, und es gebe auch durchaus Fortschritte: „Doch wenn hier alle aus wirtschaftlichen Gründen abwandern, die Stadt zu einem Ort der Rentner wird, wäre das die letzte Niederlage von Vukovar – und der zweite Fall der Stadt nach dem Krieg.“

