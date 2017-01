Offene Türen in der Schule In der Radeberger Pestalozzi-Oberschule sind am Mittwoch Besucher willkommen.

Die Pestalozzi-Oberschule in Radeberg öffnet ihre Türen. © Thorsten Eckert

Am heutigen Mittwoch öffnet die Radeberger Pestalozzi-Oberschule ihre Türen. Von 16 bis 19 Uhr können sich Interessierte in der Schule an der Pestalozzistraße umschauen. Schon am Vormittag sind dabei die Viertklässler der umliegenden Grundschulen Mitte, Süd und Arnsdorf zum Schnupper-Unterricht eingeladen, bevor sich dann am Nachmittag die Besucher einen Überblick über die vielfältigen schulischen Angebote verschaffen und eine Menge erleben können. Es wird experimentiert, gebastelt, mikroskopiert und auch der beliebte Blick in die Schulchronik ist möglich. Zudem werden sich alle Fachbereiche vorstellen und die zahlreichen Förderprojekte werden vorgestellt. Auch besteht die Möglichkeit, mit den Lehrkräften und der Schulleitung ins Gespräch kommen. Allerdings findet keine Anmeldung der Schüler für die fünften Klassen des Schuljahres 2017/18 statt, teilt die Schule ausdrücklich mit. (SZ)

