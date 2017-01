Offene Türen in der Oberschule In Bischofswerda können sich Interessenten am 28. Januar im Schulhaus umschauen.

Das Gebäude der Oberschule in Bischofswerda. © Thorsten Eckert

Die größte Oberschule der Region stellt sich ihren Gästen vor. Für Sonnabend, 28. Januar, bereiten die rund 420 Schüler und die Lehrer der Oberschule Bischofswerda einen Tag der offenen Tür vor. Von 10 bis 13 Uhr haben künftige und ehemalige Schüler, ihre Eltern und alle anderen Interessierten die Gelegenheit, die sanierte Schule kennenzulernen. In allen Unterrichtsräumen könne sie sich über die vielseitigen Lernangebote informieren. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer stellen an diesem Tag Ergebnisse eines praxisverbundenen, lebensnahen Unterrichts aus verschiedenen Bereichen vor. Dazu gehören naturwissenschaftlich-technische, sprachliche, musisch-künstlerische sowie gesellschaftswissenschaftliche Unterrichtsinhalte und Projekte. „Um ein Bild davon zu erhalten, welchen Interessen und Neigungen alle Kinder an unserer Schule nachgehen können, stellt sich an diesem Tag auch das Ganztagsangebot mit seinen vielfältigen Möglichkeiten vor“, sagte Schulleiterin Sabine Grünke.

Ab 11 Uhr führen „Zwei Fledermäuse“ in der Aula durch ein kleines musikalisch-literarisches Programm. Die Oberschule Bischofswerda befindet sich an der Kirchstraße 29. (szo)

