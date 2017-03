Offene Türen im Windpark Nicht nur die Betreiber des ersten Genossenschafts-Windrades in Sachsen lassen demnächst Besucher ins Innere ihrer Anlage.

Blick auf den Windpark Streumen-Glaubitz. © Sebastian Schultz

Charme-Offensive im Windpark: Am Tag der Erneuerbaren Energien gewähren demnächst mehrere Betreiber von Windrädern im Windpark Streumen-Glaubitz Einblicke in ihre Anlagen. Mit dabei ist auch die Firma W.E.B. Das Unternehmen mit Sitz in Österreich hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr acht Altanlagen durch vier Windräder der neuen Generation ersetzt, die nun das Vierfache an Strom erzeugen sollen. Für denselben Tag wie W.E.B. kündigt auch die Dresdner Energiegenossenschaft Egneos die Öffnung ihres Windrades an. Die Genossenschaftsanlage stammt vom Hersteller Enercon und funktioniert technisch etwas anders als die Vestas-Modelle, wie sie W.E.B. betreibt. Eine Besteigung der Windradtürme wird aber voraussichtlich in beiden Fällen nicht möglich sein. (SZ)

Der Tag der Erneuerbaren Energien findet am Sonnabend, 29. April, statt. Das von 10 bis 16 Uhr geöffnete W.E.B.-Windrad ist laut den Veranstaltern am blauen Zelt davor zu erkennen. Die Egneos-Anlage ist zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet und am weißen „Neos Wind 1“-Schriftzug auf dem grünen Anlagenfuß von der Kreisstraße Glaubitz Richtung Streumen aus erkennbar.

