Offene Türen im Gymnasium Die größte Schule der Region, die in Bischofswerda, stellt sich künftigen Schülern und ihren Eltern vor. Dafür gibt es zwei Gelegenheiten.

Das Goethe-Gymnasium Bischofswerda lädt zum Tag der offenen Tür. © Steffen Unger

Bischofswerda. Eltern von Schülern, die im nächsten Schuljahr ans Goethe-Gymnasium Bischofswerda wechseln möchten, sind am 16. Januar 19 Uhr zu einem Informationsabend in die Aula der Schule, August-König-Straße 12 eingeladen. Die Schulleitung informiert über den Übergang zum Gymnasium. Dabei werden die Inhalte der Ausbildung verdeutlicht, das künstlerische, sprachliche und naturwissenschaftliche Profil vorgestellt und Anforderungen an die künftigen Gymnasiasten aufgezeigt, informiert Schulleiter Bobo Lehnig. Das Angebot richtet sich an Eltern von Schülern der vierten Klasse sowie Eltern, deren Kind eine Oberschule besucht und das ans Gymnasium wechseln möchte.

Eine gute Gelegenheit, das Gymnasium kennenzulernen, ist die „Nacht der offenen Tür“. Sie findet in diesem Jahr am 2. März von 16 bis 19 Uhr statt. Eltern können dort auch ihr Kind anmelden. (szo)

