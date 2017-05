Offene Türen für die Straßenbahnfans Zum Jubiläum „135 Jahre Tram in Görlitz“ lädt die VGG zu Sonderfahrten und Führungen durch das Betriebsgelände ein.

Sie gehört zu Görlitz und veränderte immer wieder mal ihre Strecken: die Straßenbahn. Hier fährt ein Gelenkzug vom Typ KT4D auf der Zittauer Straße nach Weinhübel. © Ralph Schermann

Die Straßenbahn ist heute aus dem Görlitzer Stadtbild nicht wegzudenken. Nicht wenige Görlitzer hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Die Vergangenheit kann dafür Vorbild sein – mittlerweile fahren seit 135 Jahren Straßenbahnen durch Görlitz. Die ersten wurden ab 1882 noch von Pferden gezogen; seit 1897 ist elektrischer Strom das Antriebsmittel. Und 125 Jahre ist es her, als auch der erste Stadtbus seine Runden drehte – als Pferdeomnibus.

Es gibt in diesem Jahr also gleich viele Jubiläen und damit gute Gründe, mit einem Tag der offenen Tür an diese Görlitzer Verkehrsgeschichte zu erinnern. „Deshalb wollen wir auch auf diese bewährte Weise das Jubiläum 135 Jahre Görlitzer Straßenbahn feiern“, bestätigt Angelika Dähnert von der Verkehrsgesellschaft Görlitz (VGG).

Eingeladen sind dazu an diesem Sonnabend, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, alle Görlitzer und Besucher der Stadt in den Betriebshof auf der Zittauer Straße 71/73. Dort in der Südstadt warten Führungen durch die Werkstätten und eine Fahrzeugschau auf die Gäste. Für die Kinder wird das „Querxenspielmobil“ bereitstehen, dazu lädt „Huckaufs Kinderfahrspaß“ für eine Reihe von Mini-Touren ein. „Wolffs Event“ wurde mit der musikalischen Umrahmung beauftragt, die Firma „Heinzelmännchens Imbiss“ für die Versorgung gewonnen. „Natürlich werden Besucher aus der Innenstadt wieder mit einem kostenlosen Oldtimer-Straßenbahn-Zubringer abgeholt, und für ein paar Runden holen wir auch die historische Pferdebahn aus dem Depot“, kündigt Angelika Dähnert an.

Fahrplan Oldtimer-Pendelverkehr

Die gelbe Wumag-Bahn (Triebwagen 23) pendelt gratis zwischen Postplatz (Haltestelle neben der Post) und der VGG:

Abfahrten Postplatz: 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50 und 16.20 Uhr

Abfahrten Betriebshof VGG: 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05 und 16.35 Uhr

Fahrplan der Pferdestraßenbahn

Gefahren wird ab VGG bis Tierpark und zurück (unterwegs kein Aus- oder Zustieg):

Abfahrten Betriebshof VGG: 14.12, 14.42, 15.12, 15.42, 16.12 und 16.42 Uhr

Mehr über die Geschichte der Görlitzer Straßenbahnen und Stadtbusse zu erfahren gibt es am Sonnabend auch auf der Heimatgeschichtsseite der Sächsischen Zeitung.

