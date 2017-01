Offene Türen erst Donnerstag Interessenten können sich in der Radeberger Pestalozzi-Schule umschauen.

Am Donnerstag sind Besucher in der Radeberger Pestalozzi-Oberschule willkommen. © Thorsten Eckert

Wir hatten es zu eilig, pardon! In unserer gestrigen Ausgabe hatten wir vom bevorstehenden Tag der offenen Tür an der Radeberger Pestalozzi-Oberschule berichtet. Der ist aber nicht, wie versehentlich vermeldet am Mittwoch gewesen, sondern erst an diesem Donnerstag! Von 16 bis 19 Uhr können sich Interessierte in der Schule an der Pestalozzistraße umschauen.

Die Besucher erwartet ein Überblick über die vielfältigen schulischen Angebote. Es wird experimentiert, gebastelt, mikroskopiert, und auch der beliebte Blick in die Schulchronik ist möglich. Es werden sich alle Fachbereiche vorstellen und Förderprojekte präsentiert. Auch besteht die Möglichkeit, mit den Lehrkräften und der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Allerdings findet keine Anmeldung der Schüler für die fünften Klassen des Schuljahres 2017/18 statt. (SZ)

