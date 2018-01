Offene Türen am Humboldt-Gymnasium Künftige Schüler und deren Familien sind an der Radeberger Schule willkommen.

Das Radeberger Gmnasium öffnet seine Türen. © Thorsten Eckert

Radeberg. Am Freitagnachmittag lädt das Humboldt-Gymnasium zum Tag der offenen Tür ein. Von 17 bis 20 Uhr wird Interessierten nicht nur ein facettenreiches Programm geboten, sondern natürlich können sich hier auch die künftigen Fünftklässler schon mal mit ihren Eltern umschauen und informieren. Im Hauptgebäude auf dem Freudenberg stellen Schüler aus den verschiedenen Klassen- und Jahrgangsstufen Lernergebnisse aus Unterricht und Ganztagsangeboten vor, Theater- und Musikangebote laden ein und es kann experimentiert werden. Zudem erwartet die Besucher wie erwähnt ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot: So werden auch Möglichkeiten zur Begabungsförderung, Integration sowie zur Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache präsentiert. Zukünftige Schüler können bei Führungen das Nebengebäude an der Kirche erkunden. (SZ)

zur Startseite