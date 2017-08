Offene Tür und feuchtes Gaudi

Filmreif war der Sprung von der Wasserschanze für Madeleine, Anne und Vicky (im Bild) beim 10. Skerbersdorfer Gaudi-Schanzenspringen am Sonnabend im Freizeitzentrum des Ortes. In farbenfreudigen Dirndln nach dem Motto „Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei“ ging es volle Fahrt ins kühle Vergnügen.

Die Mädels hatten bei ihrer Kostümierung den Gedanken, einmal das Oktoberfest nach Skerbersdorf zu holen. 13 Starter hatten sich mit ihren fantasievollen Sprunggefährten angemeldet. Auf bestimmte Musik abgestimmt, ging es ins Freibad. Im Wasserbecken kamen übrigens alle an. Der Nachmittag für die ganze Familie endete zur späten Stunde mit einem Feuerwerk.

„Wir möchten uns als Caritas einfach vorstellen, durch ein gemeinsames Miteinander Vorurteile und Ängste abbauen. Denn viele sozial bedürftige Weißwasseraner trauen sich noch nicht, die Tagestreff-Tafel unserer Einrichtung zu nutzen.“ Das sagte die Caritas-Koordinatorin Ursula Grus (links) am Sonnabend beim Tag der offenen Tür in der Uhlandstraße. An diesem Nachmittag wurden Pfarrer Christoph Lamm und Gemeindeassistentin Esther Starre von der katholischen Kirche Weißwasser verabschiedet.

Zum Auftakt des diesjährigen Dorffestes in Ödernitz stoßen die anwesenden Mitglieder des Dorfclubs mit einem Schluck Sekt auf das 30-jährige Bestehens ihres Vereins an. Als Dank für ihren langjährigen Einsatz erhalten sie am Sonnabend ein kleines Präsent von Klaus Wilde, dem Vorsitzenden des Vereins. Zu Beginn der Veranstaltungen, die sich bis in die Abendstunden hinein, erstrecken, tuckern die Lanz-Bulldogs durch den Nieskyer Ortsteil. Einen davon gilt es dann, möglichst schnell beim Traktorziehen zu bewegen.