Offene Tür für Schmuckdiebe Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in Olbersdorf eingedrungen – und haben einiges mitgehen lassen.

Symbolbild. © Tim Brakemeier/dpa

Olbersdorf. Schmuckdiebe sind am Pfingstmontag, zwischen 9 und 10 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Stadtgrenze in Olbersdorf erfolgreich gewesen. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup mitteilt, gelangt die unbekannten Täter durch eine unverschlossene Tür in die Räume. Daraus stahlen sie drei Uhren und zwei Goldketten sowie eine Sammlermünze im Gesamtwert von 800 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/tc)

