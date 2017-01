Handball Offene Rechnungen Ob das gelingt? Die in der Sachsenliga aktiven Teams der HSG Neudorf/Döbeln wollen Revanche nehmen.

Nach dem Unentschieden der Vorwoche gegen die SG Kurort Hartha wollen Martin Kater und der VfL Waldheim 54 beim Verbandligaspitzenreiter HSV Lok Pirna Dresden II ihre Außenseiterchance nutzen. Das Hinspiel hatte man verloren. © André Braun

Sachsenliga Männer

Da sind Rechnungen offen. Vor allem die vom Sachsenpokalfinale im vergangenen Jahr an gleicher Stelle. Dieses verloren die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln (8./9:15) in der heimischen Stadtsporthalle gegen die SG Leipzig/Zwenkau (5./15:9).

Aber auch im Hinspiel unterlagen die Mittelsachsen knapp und werden bestrebt sein, dieses Mal zu Hause beide Punkte zu behalten. Das wäre für den Kampf um den Klassenerhalt ein ganz wichtiger Sieg. Allerdings wird das gegen die starken Gäste eine schwierige Sache, denn insgesamt gingen die vergangenen drei Spiele gegen die SG verloren. Es wird also Zeit, das zu korrigieren. Um den Heimsieg auch zu landen, brauchen die Gastgeber aber eine optimale Leistung, zumal HSG-Trainer Michael Schneider weiß, dass die Gäste in Bestbesetzung, also mit zahlreichen Spielern der A-Jugend-Bundesliga, anreisen werden. Doch bange machen gilt nicht. „Wir haben ein Heimspiel gegen eine junge, dynamische, schwer zu bespielende Truppe, die mit dem unteren Tabellendrittel nichts zu tun hat“, sagte Schneider dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Es wird ein schweres Spiel, das wir aber positiv gestalten wollen.“ Weiter ausfallen werden Alex Winkler und Martin Pratersch. Außerdem gibt es Fragezeichen auf der Torhüterposition.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (7./12:12) empfängt den Aufsteiger USV TU Dresden (5./16:8). Der USV spielt eine recht gute Saison und hat sich damit im Vorderfeld der Tabelle etabliert. Das Hinspiel konnte der Neuling in Dresden klar für sich entscheiden und die HSG wird es auch in eigener Halle nicht einfach haben, den spielerisch soliden Gast zu bezwingen. Das wird nur mit einem konstant guten, und vor allem auch über die gesamte Spielzeit konzentrierten, Auftritt gelingen. HSG-Trainer Daniel Reddiger sagte: „Wir haben eine große Rechnung aus dem Hinspiel offen. In Dresden haben wir eine unserer schlechtesten Leistungen gezeigt. Allerdings erwartet uns ein höllisch starker Gegner mit einem super Umschaltspiel. Wenn wir die schnellen Gegenstöße ausschalten, sollten wir aber gut mithalten können.“ Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Christin Röthig, ansonsten ist alles an Deck.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./12:12) hat bei Spitzenreiter HSV Lok Pirna Dresden II (1./21:3) eine ganz schwere Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Die Gastgeber wollen in die Sachsenliga zurück und haben dafür momentan die beste Ausgangsposition. In eigener Halle ist der Tabellenführer in diesem Spiel klarer Favorit. Die Waldheimer brauchen sich nicht unter Druck zu setzen, denn ein Dresdener Sieg wäre völlig normal. Die Außenseiterrolle muss aber kein Nachteil sein. Denn unbelastet kann der VfL sein Können auf der Platte zeigen und versuchen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen. „Wir sind klarer Außenseiter. Aber es ist alles da und entsprechend wollen wir die Punkte nicht kampflos abgeben“, sagte Co-Trainer Gert Teichert.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Beim HC Rödertal III (8./10:14) ist der VfL Waldheim 54 (3./14:10) zu Gast. Im Hinspiel waren die Zschopaustädterinnen klar besser und schickten den Neuling mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Inzwischen haben sich die HCR-Frauen allerdings in der neuen Umgebung besser zurechtgefunden und mit guten Leistungen gepunktet. Dennoch reist der Tabellendritte als Favorit ins Rödertal. Allerdings darf der Aufsteiger nicht unterschätzt werden. „Doreen Böhme ist nicht da und somit wird es ein ganz schweres Spiel. Wenn wir taktisch aber das umsetzen, was wir spielen wollen, sollte dennoch etwas drin sein“, sagte VfL-Trainer Manuel Kirpal.

Bezirksliga Männer Leipzig

Bei der SG LVB Leipzig III (8./12:14) ist der VfL Waldheim 54 II (1./21:5) gefordert. Der Gastgeber stellt unbestritten ein spielerisch gutes Team, auch wenn sich das in der Tabelle nicht so widerspiegelt. Die Waldheimer befinden sich aber seit vielen Wochen in bestechender Verfassung und reisen daher auch als Favorit nach Leipzig. Trainer und Spieler des VfL werden sicher nicht den Fehler begehen, den Verbandsligaabsteiger zu unterschätzen. LVB wird ein harter Brocken sein, aber mit der zuletzt präsentierten Form ist der VfL in der Lage, auch diese Hürde erfolgreich zu meistern.

Die HSG Neudorf/Döbeln II (3./18:8) empfängt den Leipziger SV Südwest (5./13:13). Um die gute Ausgangslage im Titelkampf weiter zu behalten, ist ein HSG-Heimsieg einfach Pflicht. Die Gäste werden einen ernst zu nehmenden Spielkontrahenten darstellen, der seine Außenseiterchance suchen wird. Der Tabellenzweite wird aber bestimmt darauf eingestellt sein und er ist mit einer Leistung im Normalformbereich vor heimischer Kulisse in der Lage, beide Punkte zu behalten.

Der SV Leisnig 90 (9./11:15) ist im Heimspiel gegen den USC Turbine Leipzig (11./6:20) als Favorit anzusehen. Gegen den Tabellenvorletzten dürfen zu Hause keine Punkte liegengelassen werden, sonst könnte es für den Neuling noch unnötig in Richtung Abstiegskampf gehen. Dem Gastgeber muss aber klar sein, dass die Gäste nicht zwangsläufig nur Fallobst darstellen. Im USC-Team steckt mehr spielerisches Potenzial, als es der Tabellenplatz vermuten lässt.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./23:1) empfängt den Leipziger SV Südwest II (11./2:20). Spitzenreiter gegen Schlusslicht, damit ist die Favoritenfrage eindeutig geklärt. Alles spricht für einen Sieg der HSG. Die Leipzigerinnen werden es trotz eigener anerkennenswerter Bemühungen im Normallfall nicht schaffen, die Gastgeberinnen in Bedrängnis zu bringen.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Beim Zwönitzer HSV 1928 (4./14:10) ist der VfL Waldheim 54 II (12./6:18) zu Gast. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger in Waldheim gewinnen. Vom Tabellenstand betrachtet ist der VfL in Zwönitz nur Außenseiter. Aber zuletzt lief es für die Zschopaustädterinnen bei zwei Siegen hintereinander spielerisch wieder besser und so werden sie mit voller Energie versuchen, den Hinspielerfolg zu wiederholen. Läuft für die Gäste alles optimal, dann sind die Chancen dafür auch vorhanden. Die HSG Muldental 03 (11./6:16) empfängt mit der HSG Langenhessen/Crimmitschau (3./17:7) eine Spitzenmannschaft der Liga. Damit liegt die Favoritenrolle bei den Gästen. Die Muldentalerinnen gehen dennoch nicht chancenlos in dieses Spiel. Sie brauchen nur einen optimalen Auftritt, dann ist auch gegen den Tabellendritten etwas zu holen.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Die HSG Muldental 03 (6./6:6) spielt in heimischer Halle gegen die SG Rotation Borstendorf (4./7:7). Beim Aufeinandertreffen zweier spielerisch gleichwertiger Mannschaften spricht vieles für eine offene Begegnung. Der Heimvorteil könnte die HSG leicht in die Vorhand bringen. Für den möglichen Heimsieg muss Muldental aber auch eine ordentliche Leistung zeigen. Die Gäste sind auch auswärts in der Lage, ihre Linie erfolgreich durchzuziehen.

zur Startseite