Offene Rechnung Die Neudorf/Döbelner Männer treten bei Leipzig/Zwenkau an. Die letzten beiden Spiele gegen dieses Team gingen verloren.

Nach dem Auftaktsieg gegen den SC DHfK Leipzig II wollen Tobias Claassen und die Neudorf/Döbelner Reserve in der Bezirksliga auch beim Leipziger SV Südwest gewinnen. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Der Jubel nach dem sensationellen Sieg gegen Oberligaabsteiger HC Einheit Plauen (5./8) ist kaum verflogen, da wartet auf die HSG Neudorf/Döbeln (5./2) im ersten Auswärtsspiel mit dem Sachsenpokalsieger SG Leipzig/Zwenkau (3./2) der nächste dicke Brocken.

Der Gastgeber ist vor heimischer Kulisse sicher als favorisiert anzusehen. Im Jahr 2016 standen sich beide Teams bereits zweimal gegenüber. Beide Spiele konnte die SG für sich entscheiden. Zu Hause das Rückspiel der vergangenen Saison und in Döbeln das Finale um den HVS-Pokal. Die HSG hat also etwas gutzumachen. Das Ziel der Neudorf/Döbelner für das neue Spieljahr lautet unter anderem, auch in fremder Umgebung endlich wieder mehr Stabilität zu erreichen und den Unterschied zu den meist guten Heimauftritten zu minimieren. Damit kann schon in Zwenkau begonnen werden. Für den eigenen Erfolg muss aber schon am zweiten Spieltag eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert werden.

Darauf vertraut auch HSG-Trainer Michael Schneider: „Wir wollen das gute Spiel gegen Plauen bestätigen, wissen aber, dass auf uns ein beweglicherer, schnellerer und gut ausgebildeter Gegner wartet. So wird es nicht weniger schwer. Der Plan ist, über eine stabile Deckung Gegenstöße zu laufen und aus dem Rückraum Tore erzielen. Der Kader bietet da genügend Alternativen, auch wenn Martin Pratersch und Marcel Schumann fehlen, und hinter zwei, drei Spielern Fragezeichen stehen.“

Sachsenliga Frauen

Beim USV TU Dresden (8./0:2) ist die HSG Neudorf/Döbeln (2./2:0) zu Gast. Die Dresdenerinnen haben nach ihrem Abstieg vor einem Jahr postwendend die Rückkehr in die höchste sächsische Spielklasse geschafft. In den vergangenen Jahren stand die TU-Sieben meist für niveauvollen Handballsport und so muss sich die HSG auf einen spielstarken Kontrahenten einstellen. Nach der für Neudorf/Döbeln recht unbefriedigend verlaufenen Vorsaison ist Besserung angesagt. Chancenlos ist die HSG in Dresden nicht, sie muss aber von Beginn an hellwach sein und selbst eine recht gute Leistung zeigen. „Wir werden auf Sieg spielen, auch wenn wir auf einen starken Aufsteiger treffen, der gewillt ist, seine Heimspiele zu gewinnen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Wenn wir unsere körperlichen Vorteile ausspielen, sollten wir gewinnen können.“ Fehlen werden Christin Röthig und Sarah Eichhorn.

Verbandsliga Männer

Im ersten Heimspiel der Saison empfängt der VfL Waldheim 54 (12./0:2) mit dem HSV Lok Pirna Dresden II (6./1:1) gleich einen der Staffelfavoriten. Damit ist auch klar, dass die Zschopaustädter nach der Auftaktniederlage im Kurort Hartha (2./2:0) gegen die favorisierten Gäste schon an ihr Leistungslimit gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Entscheidend für dieses Spiel wird sein, wer von beiden Kontrahenten schon am zweiten Spieltag am weitesten an das optimale Leistungsvermögen herankommt. Trainer Horst Miersch: „Nach der unnötigen und hohen Niederlage zum Auftakt wollen wir das erste Heimspiel natürlich gewinnen. Dazu gilt es, von Anbeginn in die richtige Spur zu finden.“

Verbandsliga Frauen

Der VfL Waldheim 54 trifft in heimischer Halle auf den Neuling HC Rödertal III. Im Rödertal ist in den vergangenen Jahren im Frauenbereich ein sehr erfolgreicher Handballsport entwickelt worden. Die erste Mannschaft spielt 2. Bundesliga, die zweite Vertretung in der Mitteldeutschen Oberliga und jetzt ist auch die dritte Mannschaft in der Verbandsliga angekommen. Die Rödertalbienen sind auf allen Ebenen als spielerisch sehr gut aufgestellte Mannschaften bekannt. Die Waldheimerinnen müssen sich demnach auf einen guten Handballsport zeigenden Kontrahenten einstellen, der nur bei eigener optimaler Leistung zu bezwingen ist. „Ganz klar wollen wir nach dem Auftaktsieg gewinnen und den guten Lauf mitnehmen“, kündigte VfL-Trainer Manuel Kirpal an.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (10./0:2) empfängt mit der SG LVB Leipzig III (8./0:2) eine Mannschaft, die mit zum unmittelbaren Favoritenkreis für den Bezirksmeistertitel zu zählen ist. Die Leipziger mussten nur durch den Abstieg ihrer zweiten Mannschaft in die Verbandsliga den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Waldheim hat in den vergangenen Spieljahren selbst immer die Spitze mitbestimmt und muss deshalb nicht vor Ehrfurcht erstarren. Beim USC Turbine Leipzig (11./0:2) ist Neuling SV Leisnig 90 (6./1:1) auswärts gefordert. Spielerisch dürfte der SVL dem Gastgeber durchaus ebenbürtig sein. Der USC kann für sich zwar die größere Erfahrung in dieser Liga reklamieren, das muss aber nicht unbedingt ein entscheidender Vorteil sein, zumal die Bergstädter unbelastet und ohne großen Druck aufspielen können. Der Leipziger SV Südwest (9./0:2) sollte im Normalfall keine unüberwindliche Herausforderung im Auswärtsspiel für die HSG Neudorf/Döbeln II (4./2:0) sein. Der amtierende Vizemeister hat alle Voraussetzungen, diese Begegnung in Leipzig für sich zu entscheiden.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Der Leipziger SV Südwest II (9./0:2) empfängt die HSG Neudorf/Döbeln II (2./2:0). Kann die HSG ihr wahres Leistungsvermögen zeigen und hoch konzentriert agieren, dann dürfte es der LSV schwer haben erfolgreich Paroli zu bieten.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (12./0) spielt zu Hause gegen den Zwönitzer HSV 1928 (3./2:0). Mit den Gästen kommt der Fünfte der Vorsaison nach Waldheim. So müssen die Gastgeberinnen im ersten Heimspiel in der neuen Umgebung schon eine sehr gute Leistung zeigen, wenn sie den Erzgebirgerinnen die Suppe versalzen wollen.

Bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau (5./1:1) ist die HSG Muldental 03 (4./2:0) zu Gast. Der Vierte des Vorjahres wird dem Aufsteiger alles abverlangen und geht als Favorit ins Spiel. Ein Sieg der Einheimischen wäre keine Überraschung und für Muldental auch kein Untergang.

