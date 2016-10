Offene Fragen zur Ausgangssperre Junge Geflüchtete durften an zwei Tagen ihre Heime in Bautzen nicht verlassen. Jetzt hat sich die Landespolitik eingeschaltet.

© Uwe Soeder

Die vom Jugendamt des Kreises gegen junge Geflüchtete verhängte Ausgangssperre beschäftigt jetzt auch die Landespolitik. In einer Kleinen Anfrage an die Staatsregierung fordern zwei Landtagsabgeordnete der Linkspartei umfassende Aufklärung über das umstrittene Ausgehverbot. Die Leipziger Linkenpolitikerin Juliane Nagel und ihr aus Görlitz stammender Parteikollege Mirko Schultze wollen unter anderem wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage das Ausgehverbot angeordnet wurde – und inwieweit die Polizei in die Entscheidung mit involviert war.

Mit Blick auf die für den vergangenen Freitag angekündigten Demos von Rechten und ihren Gegnern sowie das für den Sonnabend angemeldete Bürgerfest von „Bautzen bleibt bunt“ hatte das Jugendamt an beiden Tagen eine zeitweise Ausgangssperre verhängt. Die in der Obhut des Amtes lebenden jungen Zuwanderer sollten vor Gefahren geschützt werden, hieß es. (SZ/sko)

