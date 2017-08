Offene Fragen wegen Häuserbaus Gibt es neue Pläne für die geplanten Reihenhäuser an der Wilsdruffer Straße?

„Eigenartige Gerüchte unter Anwohnern“ – Stadtrat Andreas Graff. © Claudia Hübschmann

In einer schriftlichen Anfrage an Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), hat sich jetzt Linken-Stadtrat Andreas Graff über das weitere Vorgehen bei der geplanten zusätzlichen Reihenhaussiedlung „Am Stadtblick“ erkundigt. Vor den schon bestehenden Häusern sollen am Stadtrand auf einer Ackerfläche neue Bauten entstehen. Erste Vermessungsarbeiten wurden durch Anwohner bereits beobachtet.

In seiner Anfrage, die der SZ vorliegt, berichtet Graff von „eigenartigen Gerüchten unter Anwohnern“, wonach es Änderungen zu den getroffenen Beschlüssen des Planfeststellungsverfahrens gegeben habe, die unter anderem kein Regenrückhaltebecken für die neue Bebauung vorsehen sollen. Von OB Raschke möchte Graff nun wissen, ob die Gerüchte um eine modifizierte Bauplanung zutreffen und in welchen Gremien die Änderungen beschlossen worden?

Außerdem erkundigt sich der Stadtrat, ob und wann es einen Einspruch des Baudezernates gegen etwaige Planänderungen des Bauherren gibt? Schließlich gebe es klare Absprachen und auf dieser Grundlage getroffene Festlegungen des Stadtrates. Bauherr für das Wohngebiet ist die Krögiser Firma Reuschel.

Vorgesehen sind an der Wilsdruffer Straße maximal 15 eingeschossige neue Häuser. Die ursprünglichen Pläne mussten bereits einmal überarbeitet werden – hauptsächlich wegen Fragen der Regenwasserableitung. Graff fordert nun eine schnelle Information an die Stadträte, um Missverständnissen im weiteren Planungsablauf „Am Stadtblick“ vorzubeugen.

