Offene Fragen nach Randale im Leonardo Im Freitaler Asylheim gab es 2015 mehrmals Gewaltexzesse. Nun steht ein Marokkaner deshalb vor Gericht.

Bis zur Schließung der Unterkunft im vergangenen Juli waren in dem ehemaligen Hotel Leonardo in Freital Asylbewerber untergebracht. An manchen Tagen wurde die Polizei gerufen, weil einige wenige Asylbewerber andere attackierten. Nun wird ein Fall juristisch aufgearbeitet. © Karl-Ludwig Oberthür

Dieser Fall wirft eine Menge Fragen auf: Am Amtsgericht Dippoldiswalde muss sich derzeit ein 28-jähriger Marokkaner verantworten. Yassine F., der mittlerweile in Nordrhein-Westfalen lebt, werden eine versuchte und eine vollendete gefährliche Körperverletzung sowie Diebstahl vorgeworfen – die angeklagten Taten sollen sich im Herbst 2015 in Freital ereignet haben.

Damals wohnte der Mann, der noch zwei weitere Identitäten benutzt habe, als Asylbewerber in der Freitaler Gemeinschaftsunterkunft im früheren Hotel Leonardo. Dort sei es im Herbst 2015 immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Asylbewerbern gekommen. Mehrere männliche Bewohner hätten zudem regelmäßig in dem Heim Alkohol getrunken, obwohl das verboten war – und das Wachpersonal habe laut einem Ex-Mitarbeiter nichts dagegen unternommen.

Doch auch die Sicherheitsleute selbst waren offenbar mehrere Male Ziele von Attacken einiger Heimbewohner. Dieses Bild ergibt sich jedenfalls ebenfalls aus Schilderungen von Wachmännern und Polizeibeamten vor Gericht. „Wir mussten damals teilweise jeden Tag dorthin“, sagte einer der Polizisten. „Es kam auch vor, dass wir mehrmals pro Tag gerufen wurden.“ So etwa am 5. Oktober 2015: An jenem Tag rückt auch der Angeklagte in den Fokus der Polizei, der laut Staatsanwaltschaft bei mindestens zwei der handfesten Streitigkeiten im Leonardo beteiligt gewesen war.

Zunächst habe es an jenem Abend im Speisesaal des Ex-Hotels eine Schlägerei gegeben. Vorausgegangen sein soll eine verbale Auseinandersetzung zwischen jungen Migranten und einem der Wachleute. „Sie wollten nicht aufräumen, da hat mein Kollege sie gemaßregelt“, sagt einer der Wachmänner vor Gericht. „Die sind danach wiederum aggressiv geworden, schoben den Kollegen weg.“ Es folgte ein Handgemenge.

Dann klirrten Scheiben, laut Zeugen flogen Tische. Einige Bewohner sollen auch mit Stuhlbeinen auf Sicherheitsleute losgegangen sein. Einer davon habe sich mit einem Schlagstock zur Wehr gesetzt. Später seien bei den Randalen auch Flur und Eingangbereich teilweise verwüstet worden.

Yassine F. sei laut Anklage an jenem Abend mit dabei gewesen. Ihm wird vorgeworfen, Wachmann Michael P., der sich bei den Tumulten im Speiseraum in einer Ecke verschanzt hatte, mit einer Glasscherbe bedroht zu haben. „Der hat versucht, ihn damit zu stechen“, erklärt ein anderer Wachmann. Sein mutmaßlich von dem Marokkaner bedrohter Kollege sagte indes nicht vor Gericht aus. Der Freiberger wurde nach jenem Abend nicht mehr im Leonardo eingesetzt. Und nun blieb er dem Prozess fern. Die Polizei konnte ihn auch nicht finden.

Ein weiterer Wachmann zog es ebenfalls vor, nicht vor Gericht zu erscheinen. Und ein Tunesier, der damals mit dem Sicherheitspersonal als Vermittler im Heim unterwegs war, wurde nicht von der Polizei befragt. „Wir haben ihn später nicht erreicht“, bedauerte einer der Ermittler vor Gericht. Inzwischen sei der „durchaus wichtige Zeuge nicht mehr aufzufinden“, bemängelte Richterin Höllrich-Wirth.

Jugendstrafrecht mit 28 Jahren?

Der Angeklagte selbst zog es bisher vor, zu schweigen, wobei er aber zumindest bestreitet, am 9. Oktober 2015 sechs Wodkaflaschen und vier Energiedrink-Dosen in einem Freitaler Einkaufsmarkt gestohlen zu haben. Bei der Vorführung eines Überwachungsvideos im Gericht konnte er wohl auch nicht eindeutig identifiziert werden.

Die Randale im Leonardo waren indes nicht der einzige Vorfall an jenem 5. Oktober. Laut Beamten gab es noch weitere. Um 23.30 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen. Vor dem Leonardo war ein syrischer Bewohner mit einem Kopfstoß von einem anderen Asylbewerber niedergestreckt worden. „Er hatte Nasenbluten“, sagt ein Polizist. Der angeklagte Marokkaner war auch in der Nähe. Ein Alkoholtest ergab, dass er 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte.

Auch einige Wochen später, am 21. November in der Nacht, sei der Angeklagte bei einem ausufernden Streit im Leonardo betrunken gewesen. Der heute 28-Jährige hatte sich laut Zeugen auf dem Flur mit einem anderen Araber geprügelt. Zwei Wachmänner gingen dem Lärm nach. Als einer der beiden dazwischenging, wurde er von F. im Gesicht getroffen. „Der hatte dabei eine volle Bierdose in der Hand“, sagt der Wachmann. „Das tat weh.“ Der Angreifer floh erst mal. Schwer verletzt wurde der Wachmann nicht, er schien mit der Sache auch abgeschlossen zu haben: „Der Angriff galt wohl dem anderen Asylbewerber.“

Die zwei Araber lagen sich aber später in der Nacht wieder in den Haaren – die Polizei rückte gegen vier Uhr erneut an. Verurteilt wurde der Angeklagte seither jedoch nicht. Und das, obwohl er weiterer Taten in Sachsen verdächtigt wurde. Laut Staatsanwaltschaft konnten dem Marokkaner in Chemnitz drei Verfahren zugeordnet werden – wegen Sachbeschädigungen, Körperverletzung und Drogenverstößen. Alle drei wurden jedoch aus unterschiedlichen Gründen eingestellt. Wieso hier aber bei einem 28-Jährigen das Jugendstrafrecht angewendet worden war, verdutzte nicht nur den Ankläger in Dippoldiswalde. Auf Nachfrage der SZ konnte sich das auch Oberstaatsanwalt Lorenz Haase – noch – nicht erklären. Es bleiben also mehrere Fragen offen. Der Prozess in Dippoldiswalde wird nun fortgesetzt. Der Angeklagte muss so lange in Sitzungshaft bleiben.

