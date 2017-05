Offene Fragen in Sachen Internet Rosenbach wird an das Breitbandnetz angeschlossen. Bürger sind unsicher, ob sie am Ende davon profitieren werden.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Rosenbach. Die gute Nachricht ist, dass der Breitbandausbau in der Gemeinde Rosenbach zügig vorangeht. Darüber informierte Bürgermeister Roland Höhne (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zuletzt wurde an der Ecke Dorfstraße/Steinbergstraße nahe dem Herwigsdorfer Sportplatz gebuddelt. Laut Höhne sei dort eine Stromleitung für einen Verteilerkasten verlegt worden. „Die Bauarbeiten im Ort gehen gut voran“, so der Bürgermeister. Höhne geht davon aus, dass der von der Telekom gesteckte Zeitplan eingehalten werden kann und zum Spätsommer in der Gemeinde schnelles Internet zur Verfügung steht.

Einige Bürger Rosenbachs haben allerdings noch ihre Zweifel, ob der Breitbandausbau wirklich etwas Positives mit sich bringt. Das teilte Gemeinderat Dietmar Plociennik mit. Demnach hätten ihn viele Rosenbacher mit der Sorge angesprochen, ob deren Grundstücke an das Breitbandnetz angeschlossen werden und sie die Vorzüge des schnellen Internets überhaupt nutzen können. Ebenso sei gefragt worden, wie man am besten mit bestehenden Verträgen mit anderen Anbietern als die Telekom umgehen müsse, so Plociennik. Höhne will sich nun bei der Telekom informieren und sich, sobald es eine klare Aussage gibt, zum Sachverhalt äußern. Denn: Was der Anschluss an das Breitbandnetz mit sich bringt, könne Höhne selbst noch nicht genau einschätzen. Fakt ist aber eins: „Es wird sicher Bereiche im Gemeindegebiet geben, wo nicht die volle Leistung empfangen werden kann“, sagt er.

