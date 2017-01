Offene Fragen beim Flutschutz Die Fischergasse soll besser gegen Hochwasser gesichert werden. Mit welchem Konzept – da gibt es noch Redebedarf.

Das Hochwasser in Meißen im Juni 2013 mit Blick auf die noch gesperrte Elbtalbrücke. © Claudia Hübschmann

Schwillt die Elbe an, ist es für die Stadt besonders wichtig, den Knotenpunkt Fischergasse/B6/B 101 zu schützen. Schließlich soll die Elbtalbrücke für Fußgänger und ÖPNV im Ernstfall unbedingt als Verbindung zwischen rechts und links der Elbe erhalten bleiben. Sonst droht die Infrastruktur in der Stadt zusammenzubrechen.

Welche konkreten Maßnahmen helfen, um das zu verhindern, wurde jetzt durch einen Experten der Firma Arnold Consult vorgestellt. Um Schlimmeres zu verhindern, müssten zum Beispiel Schieberschächte in die zwei unterirdisch verlaufenden Mischwasserkanäle sowie die Meisa eingebracht und somit Wasser zurück in die Elbe gedrückt werden. Der zu vermutende Aufwand dafür wäre relativ gering und ohne Eingriffe in die Bundesstraße 6 möglich. Unklar ist allerdings noch, ob der Schutz der Fischergasse nicht im Zuge eines Flutschutzkonzeptes für die gesamt Stadt verwirklicht werden sollte, bevor über Einzelmaßnahmen vor Ort entschieden wird. Diese Frage soll im Bauausschuss im Februar beantwortet werden. (SZ/mhe)

