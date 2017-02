Offene Bühne mit Musik und Literatur

Kaum hatten die Veranstalter für den ersten Dienstag im Februar die nächste Open-Mic-Nite in der Spielbühne Freital bei Facebook angekündigt, da gab es schon die ersten Zusagen von Künstlern für einen Auftritt. „Der Liedermacher Willi Papperitz alias Whysker beehrt uns ebenso wie Anne Es, die eigene Texte lesen wird“, sagt Kay Hempel, einer der Organisatoren. Rene Seim vom Dresdner Windlustverlag hat sich angekündigt, vielleicht sogar mit einer Premiere; Matthias Wetzlich will Neuigkeiten vom tierischen Ehepaar Nora und Karl berichten oder eine ganz frische Kurzgeschichte vorstellen. Aber dass er ordentlich aufs Cajon haut, darauf könnten sich die Gäste verlassen, meint Hempel. Natürlich, sagt der Tharandter, der auch selbst auftreten will, sind weitere künstlerische Beiträge aller Art willkommen. (SZ/th)

Open-Mic-Nite am 7. Februar, 20 Uhr, in der Spielbühne Freital (hinter der Aral-Tankstelle), Eintritt frei.

