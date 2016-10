Offenbar Biber an der Röder Bisher halten sie sich gut versteckt, die Nager im Rödertal. Aber es gibt sie, wie sich jetzt auch in Liegau zeigt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Es gibt sie also auch an der Röder bei Liegau-Augustusbad: Biber. An dieser Weide sind deutlich die Biss-Spuren eines Bibers zu erkennen. © Klaus Menzel Es gibt sie also auch an der Röder bei Liegau-Augustusbad: Biber. An dieser Weide sind deutlich die Biss-Spuren eines Bibers zu erkennen.

Biber – so wie dieser hier – sind vor allem an der Elbe ansässig.

Nun gut, da liegt ein Baum in der Röder. Keine große Sache, könnte man auf den ersten Blick sagen. Aber wer die Weide genauer anschaut, die da kurz hinter der Pension Görner zwischen Lotzdorf und Liegau-Augustusbad ins kalt vor sich hin plätschernde Röderwasser geknickt ist, wird etwas Überraschendes feststellen: „Hier waren Biber am Werk“, sagt Dr. Klaus Menzel vom Liegauer Heimatverein.

Dem Liegauer war der Baum bei einem Spaziergang aufgefallen – und weil Klaus Menzel immer einen Fotoapparat dabei hat, hielt er das Ganze auch gleich per Bildbeweis fest. „Die Biss-Spuren sind wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen“, beschreibt er. Und wundert sich auch selbst ein bisschen, schiebt der Liegauer hinterher. „Denn bisher habe ich nichts davon mitbekommen, dass es an der Röder Biber gibt“, so Klaus Menzel. Aber, auch das fügt er gleich an, „es gibt sie“. Mindestens zwei Paare sollen es sein, hat der für die Wanderwege entlang der Röder verantwortliche Wanderwegewart Herbert Müller beobachtet. Eines der Paare ist wohl im Hüttertal in Radeberg zu Hause, das andere im Bereich der Kläranlage in Lotzdorf. Auch Junge könnten nach der Spurenlage hier leben, vermutet er. Und eines der Tiere hat sich nun offenbar zu einem Ausflug flussabwärts Richtung Liegau aufgemacht – und hat hier nun die erwähnte Weide gefällt.

„Eine spannende Entdeckung“, findet Klaus Menzel jedenfalls. Und er wird in den nächsten Tagen nun sicher noch öfter hier vorbeischauen. Mit seinem Fotoapparat. Denn ein Bild von den Biss-Spuren an der „gefällten“ Weide ist ja schon mal interessant, aber ein Foto von einem Biber am Liegauer Röderufer wäre für Klaus Menzel natürlich noch interessanter …

